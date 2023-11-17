В Рийгикогу считают введение цифрового евро необходимым и правильным шагом(5)
Парламентская Комиссия по делам ЕС считает введение в Эстонии цифрового евро необходимым, но перед этим должна быть проведена основательная подготовительная работа.
Европейская комиссия внесла предложение разработать законодательную базу для введения цифрового евро, который обращался бы параллельно с наличными евро. Цифровой евро должен быть доступен для платежей как с использованием интернета, так и без него, то есть платежи можно было бы осуществлять, например, с мобильного телефона.
На сегодняшнем заседании Комиссия Рийгикогу по делам ЕС обсудила возможность введения в стране цифрового евро и согласилась с позицией правительства, что предварительно следует тщательно изучить политические и правовые риски введения евро, а также определить справедливое распределение связанных с этим расходов.
По словам председателя комиссии Лийзы Пакоста, инициатива по введению цифрового евро является необходимой и отвечает ожиданиям молодежи по введению современного платежного средства. Она отметила, что в истории денег введение евро является таким же естественным и вызывающим много вопросов новшеством, каким в свое время был переход с золотых монет на металлические, ценность которых обеспечивалась другим способом, нежели стоимостью материала изготовления.
„Крайне необходима тщательная подготовка, но мы дали как национальный парламент мандат для дальнейшее развитие цифрового евро. В нынешней сложной ситуации с безопасностью появление цифрового евро для жителей Эстонии важно при подготовке к кризисам. Наличные деньги не всегда безопасны, а банкоматы не работают во время отключения электроэнергии. Человек может перевести цифровые евро со своего банковского счета на мобильное приложение на своем телефоне и использовать их и тогда, когда нет интернета или в магазине не работает система оплаты карточкой“, - сказала она.
Пакоста отметила, что Эстония обращает среди прочего внимание на то, что перед введением цифрового евро нужно проанализировать его влияние на банки, финансовую стабильность и права потребителей. „Сейчас потребители не платят за использование наличных денег, и так должно быть и в случае с цифровыми деньгами, цифровым евро. Естественно, безопасность должна быть обеспечена гораздо лучше, чем сегодня при использовании наличных денег“, - подчеркнула она.
Как сказал член комиссии Алексей Евграфов, важно, что цифровой евро сделает жизнь человека проще. Сейчас различные интернет-магазины предпочитают разные платежные системы. „Цифровой евро решит эту проблему, так как счет цифрового евро можно будет использовать вместо различных кошельков“, - сказал он.
Согласно плану, использование нового средства платежа будет обязательным для банков и бесплатным для потребителей. На заседании комиссии также было отмечено, что цифровые платежи в евро в размере 500 или 1000 евро будет невозможно отследить. Крупные транзакции будут ограничены для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Было отмечено, что при разработке правил будет найден баланс между безопасностью и конфиденциальностью.
Введение цифрового евро ожидается в период с 2027 по 2030 год.
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