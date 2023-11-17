В Рийгикогу считают введение цифрового евро необходимым и правильным шагом

Европейская комиссия внесла предложение разработать законодательную базу для введения цифрового евро, который обращался бы параллельно с наличными евро. Цифровой евро должен быть доступен для платежей как с использованием интернета, так и без него, то есть платежи можно было бы осуществлять, например, с мобильного телефона.

На сегодняшнем заседании Комиссия Рийгикогу по делам ЕС обсудила возможность введения в стране цифрового евро и согласилась с позицией правительства, что предварительно следует тщательно изучить политические и правовые риски введения евро, а также определить справедливое распределение связанных с этим расходов.

По словам председателя комиссии Лийзы Пакоста, инициатива по введению цифрового евро является необходимой и отвечает ожиданиям молодежи по введению современного платежного средства. Она отметила, что в истории денег введение евро является таким же естественным и вызывающим много вопросов новшеством, каким в свое время был переход с золотых монет на металлические, ценность которых обеспечивалась другим способом, нежели стоимостью материала изготовления.

„Крайне необходима тщательная подготовка, но мы дали как национальный парламент мандат для дальнейшее развитие цифрового евро. В нынешней сложной ситуации с безопасностью появление цифрового евро для жителей Эстонии важно при подготовке к кризисам. Наличные деньги не всегда безопасны, а банкоматы не работают во время отключения электроэнергии. Человек может перевести цифровые евро со своего банковского счета на мобильное приложение на своем телефоне и использовать их и тогда, когда нет интернета или в магазине не работает система оплаты карточкой“, - сказала она.