Конфликт между собственником земли и полицией закончился рукоприкладством. Инициировано уголовное производство

Как сказал глава патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Департамента полиции и погранохраны Никита Головин, в четверг полицию вызвали в волость Алутагузе. По словам присутствовавших на месте рабочих, мужчина обещал обрезать линии электропередач, которые проходили над принадлежащим ему земельным участком. „Речь идет о затянувшемся конфликте, который неоднократно разбирался в суде. В соответствии с решением суда компания Elering имеет право обновить линию электропередачи на этой территории“, - сказал он.