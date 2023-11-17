Новости Эстонии
17.11.2023, 19:30

Конфликт между собственником земли и полицией закончился рукоприкладством. Инициировано уголовное производство

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Скриншот с видео.
Скриншот с видео.
ФОТО: Kuvatõmmis

В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлен конфликт с потерявшим самообладание владельцем земельного участка, которым был недоволен работой компании Elering. Для разрешения ситуации вызвали полицию, однако конфликт между сторонами перерос в драку. По сообщению ДПП, на видео отражена лишь часть событий, так как полицейские общались со сторонами в течение часа до того, страсти накалились.

На видео видно, что владелец земельного участка недоволен работами по прокладке линии электропередачи, которые проводила компания Elering. Когда полицейские приняли решение задержать мужчину, конфликт достиг апогея.

Как сказал глава патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Департамента полиции и погранохраны Никита Головин, в четверг полицию вызвали в волость Алутагузе. По словам присутствовавших на месте рабочих, мужчина обещал обрезать линии электропередач, которые проходили над принадлежащим ему земельным участком. „Речь идет о затянувшемся конфликте, который неоднократно разбирался в суде. В соответствии с решением суда компания Elering имеет право обновить линию электропередачи на этой территории“, - сказал он.

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