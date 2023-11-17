17.11.2023, 19:30
Конфликт между собственником земли и полицией закончился рукоприкладством. Инициировано уголовное производство(1)
ФОТО:
В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлен конфликт с потерявшим самообладание владельцем земельного участка, которым был недоволен работой компании Elering. Для разрешения ситуации вызвали полицию, однако конфликт между сторонами перерос в драку. По сообщению ДПП, на видео отражена лишь часть событий, так как полицейские общались со сторонами в течение часа до того, страсти накалились.