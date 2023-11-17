Водитель сбил на переходе женщину и скрылся. Полиция ищет свидетелей ДТП

Водитель на автомобиле скрылся с места происшествия, а женщина была доставлена в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Полиция просит людей, которые стали свидетелями происшествия или обладают информацией о произошедшем, сообщить об этом по адресу электронной почты ruth.maesaar@politsei.ee.

Правоохранители также призывают водителя Mazda, который наехал на пешехода, связаться с полицией.

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