17.11.2023, 16:55
Водитель сбил на переходе женщину и скрылся. Полиция ищет свидетелей ДТП
Водитель на автомобиле скрылся с места происшествия, а женщина была доставлена в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.
Полиция просит людей, которые стали свидетелями происшествия или обладают информацией о произошедшем, сообщить об этом по адресу электронной почты ruth.maesaar@politsei.ee.
Правоохранители также призывают водителя Mazda, который наехал на пешехода, связаться с полицией.
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