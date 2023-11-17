ЧП и криминал
17.11.2023, 16:55

Водитель сбил на переходе женщину и скрылся. Полиция ищет свидетелей ДТП

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: KENNO SOO | DELFI MEEDIA

В четверг, 16 ноября, в 18:30 в Выру на перекрестке улиц Юри и Катарийна произошло ДТП. Водитель, личность которого пока не установлена, сбил на пешеходном переходе переходившую дорогу 69-летнюю женщину.

Водитель на автомобиле скрылся с места происшествия, а женщина была доставлена в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Полиция просит людей, которые стали свидетелями происшествия или обладают информацией о произошедшем, сообщить об этом по адресу электронной почты ruth.maesaar@politsei.ee.

Правоохранители также призывают водителя Mazda, который наехал на пешехода, связаться с полицией.

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