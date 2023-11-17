Экономика
17.11.2023, 18:05

Проблема энергоснабжения будет решена. За 200 миллионов евро Эстония построит самый мощный в Европе парк аккумуляторов

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Так будет выглядеть самый мощный аккумуляторный парк материковой Европы в Арукюла.
Так будет выглядеть самый мощный аккумуляторный парк материковой Европы в Арукюла.
ФОТО: Evecon

К 2025 году, когда страны Балтии отключатся от российской сети электроснабжения, в Эстонии появится самый мощный в материковой Европе аккумуляторный банк, который покроет значительную часть наших потребностей в резервных мощностях, сообщает издание Delfi Ärileht.

Как сообщила компания Evecon, являющаяся производителем возобновляемой энергии, совместно с французским разработчиком солнечных батарей и накопителей Corsica Sole она построит в Эстонии самые мощные в материковой части Европы комплексы хранилищ электроэнергии. К 2025 году в Арукюла и Кийза появятся два парка аккумуляторов мощностью 100 мегаватт каждый. Как заявил исполнительный директор Evecon Карл Кулл, эти аккумуляторные парки смогут снабжать электроэнергией в течение двух часов не менее 20 тысяч домохозяйств Эстонии.

На этот раз для строительства парков аккумуляторов компания Evecon в отличие от многих других проектов по производству и накоплению возобновляемой энергии не ходатайствовала о поддержке со стороны государства. „Мы выбрали такого партнера, который оперирует таким оборудованием с учетом интересов рынка“, - сказал Карл Кулл, имея в виду предприятие Corsica Sole, которое располагает самым сейчас большим парком аккумуляторов в материковой Европе (в Бельгии, 50 мегаватт).

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