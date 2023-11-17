Проблема энергоснабжения будет решена. За 200 миллионов евро Эстония построит самый мощный в Европе парк аккумуляторов

Как сообщила компания Evecon, являющаяся производителем возобновляемой энергии, совместно с французским разработчиком солнечных батарей и накопителей Corsica Sole она построит в Эстонии самые мощные в материковой части Европы комплексы хранилищ электроэнергии. К 2025 году в Арукюла и Кийза появятся два парка аккумуляторов мощностью 100 мегаватт каждый. Как заявил исполнительный директор Evecon Карл Кулл, эти аккумуляторные парки смогут снабжать электроэнергией в течение двух часов не менее 20 тысяч домохозяйств Эстонии.