МНЕНИЕ | Ольга Иванова: Мария Юферева-Скуратовски идет с реформистами снимать Кылварта с поста мэра

Так как избиратель бывает не сильно разборчив, то хотелось бы немного ему помочь. Неразборчивость избирателей наглядно демонстрирует и пример крайнего перебежчика из центристов в стан реформистов Марии Юферевой-Скуратовски. Напомню, буквально в марте месяце этого года она активно охотилась за вашими голосами по округу Ласнамяэ, Пирита, Центра города будучи кандидатом от Центриской партии. Ну, а сегодня - сюрприз-сюрприз - она уже 38-й депутат от Партии реформ. От такого финта ушами Эдгар Сависаар перевернулся в гробу. Ведь именно ему она обязана своей карьерой. Если бы не ее близкие отношения с Сависааром на момент его болезни, когда она приходила навещать его в больницу после ампутации ноги, и ее активное предложение своей кандидатуры на место старейшины Ласнамяэ, кто бы сегодня знал фамилию Юферева-Скуратовски. Поэтому мой совет избирателям – следующий раз, когда очередная симпатичная мордашка будет раздавать вам свои ручки и календарики, соберите больше информации о ней/нем и подумайте три раза, прежде чем поставить галочку в бюллетене.

А теперь давайте поразмышляем, чем же все-таки так интересна оказалась Мария реформистам?

Во-первых, 7 законопроектов, в основном связанные с повышением налогов, в том числе и введение автоналога, от правительства связали с вотумом доверия правительству. Поэтому еще один дополнительный депутат, желающий продемонстрировать свою преданность и лояльность Реформистской партии точно не помешает! Как Мария уверенно заявила в своем интервью Postimees – теперь с ее 38-м голосом без реформистов невозможна ни одна другая коалиция.