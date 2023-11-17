МНЕНИЕ | Ольга Иванова: Мария Юферева-Скуратовски идет с реформистами снимать Кылварта с поста мэра(18)
Истерия вокруг центристов, которую активно поддерживают и подогревают ее бывшие члены, обслуживает исключительно интересы реформистов. Ни для кого из избирателей не секрет – реформисты спят и видят поражение ЦП на местных выборах в 2025 году. Чем больше скандалов, слухов, эффекта нестабильности создать вокруг Центристской партии, тем больше шансы на то, что избиратель засомневается, не поверит, переметнется, пишет экс-центристка Ольга Иванова в ответ на реплику журналиста RusDelfi про переход Юферевой-Скуратовски в Партию реформ.
Так как избиратель бывает не сильно разборчив, то хотелось бы немного ему помочь. Неразборчивость избирателей наглядно демонстрирует и пример крайнего перебежчика из центристов в стан реформистов Марии Юферевой-Скуратовски. Напомню, буквально в марте месяце этого года она активно охотилась за вашими голосами по округу Ласнамяэ, Пирита, Центра города будучи кандидатом от Центриской партии. Ну, а сегодня - сюрприз-сюрприз - она уже 38-й депутат от Партии реформ. От такого финта ушами Эдгар Сависаар перевернулся в гробу. Ведь именно ему она обязана своей карьерой. Если бы не ее близкие отношения с Сависааром на момент его болезни, когда она приходила навещать его в больницу после ампутации ноги, и ее активное предложение своей кандидатуры на место старейшины Ласнамяэ, кто бы сегодня знал фамилию Юферева-Скуратовски. Поэтому мой совет избирателям – следующий раз, когда очередная симпатичная мордашка будет раздавать вам свои ручки и календарики, соберите больше информации о ней/нем и подумайте три раза, прежде чем поставить галочку в бюллетене.
А теперь давайте поразмышляем, чем же все-таки так интересна оказалась Мария реформистам?
Во-первых, 7 законопроектов, в основном связанные с повышением налогов, в том числе и введение автоналога, от правительства связали с вотумом доверия правительству. Поэтому еще один дополнительный депутат, желающий продемонстрировать свою преданность и лояльность Реформистской партии точно не помешает! Как Мария уверенно заявила в своем интервью Postimees – теперь с ее 38-м голосом без реформистов невозможна ни одна другая коалиция.
Во-вторых, Мария является депутатом городского собрания города Таллинна, и от ее голоса зависела также стабильность коалиции в столице. Напомню, что по „старой-доброй“ традиции у депутатов избранных от одной партии, однако решивших переобуться в прыжке и поменять свой политический окрас, видимо, напрочь потерян моральный компас, и им никак не приходит в голову отказаться от всех привилегий данных прошлой партией, т.е. покинуть парламент и отказаться от должности в горсобрании. Ведь это было бы слишком честно по отношению к избирателю, и политики, как правило, не могут себе позволить такую роскошь. И если прибегнуть к нехитрой математике, то мы увидим весьма неприятную картину для правящей в Таллинне коалиции центристов – соцдемов.
Напомню, что не так давно покинул партию, но опять-таки не оплачиваемое место в горсобрании, бывший мэр Таллинна Таави Аас. После его ухода во фракции ЦП осталось 37 депутатов, в соцдемах стабильно негусто – 5 депутатов, в сумме 42. Это из общего числа депутатов в 79 человек дает преимущество в 2 голоса. С уходом Марии Юферевой-Скуратовски перевес у коалиции остается в 1 голос. Что вполне реально может привести к вынесению вотума недоверия всему составу городской управы под руководством Михаила Кылварта. Уж депутаты на городском уровне гораздо сговорчивее, чем на государственном.
Внимание вопрос - этого ли вы хотели, дорогие ласнамяэсцы, когда голосовали за свою бывшую старейшину? На мой взгляд, это наглядный пример воровства не только голосов избирателей, но и власти у своей же бывшей партии.
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