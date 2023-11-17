В торговой сети Prisma с прилавков исчезнет продукция известной марки

Их заменят аналогичными товарами под брендом Coop.

„Вместо товаров Rainbow сеть Prisma выпустит в продажу товары под брендом Coop, имеющие хорошее соотношение цена-качество, они уже получили известность в Северных странах“, - сообщил директор по закупкам компании Prisma Peremarket Каймо Нийтару.

Замена товаров Rainbow брендом Coop будет проходить постепенно. „Покупателям не нужно беспокоится, что их любимые товары исчезнут, они будут заменены на аналогичный ассортимент марки Coop. Замена товаров Rainbow будет проходить шаг за шагом и продлится на протяжении всего 2024 года“, - сказал Нийтару.

„У большинства знакомых нам товаров Rainbow имеются аналогичные продукты марки Coop, уже получившие популярность на рынках Швеции, Норвегии и Дании. Товары бренда Coop уже несколько месяцев продаются в Prisma, сейчас их в ассортименте около 50“, - добавил представитель Prisma.

По данным телерадиокомпании YLE, первые товары финской фирмы Rainbow появились на прилавках в 1967 году.

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