ФОТО | На мосту появились „зубы дракона“. Как прошла ночь на нарвском погранпункте?(17)
В ночь на пятницу с российской стороны никто не предпринимал новых попыток въехать в Эстонию без законных оснований, сказал в эфире передачи Terevisioon телеканала ETV руководитель нарвского погранпункта Марек Лийва.
„Ночь прошла спокойно, дневные события не повторились. Мы внимательно следим за ситуацией. Пограничный контроль осуществляется усиленным составом. Мы готовы к тому, что вчерашние события могут повториться“, – передает RusERR слова Лийва. Находящийся сегодня в Нарве журналист Delfi также сказал, что ситуация на границе кажется спокойной.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс в той же передаче заявил, что у Эстонии нет данных о том, сколько беженцев с российской стороны могли принудительно переправить к эстонской границе, и добавил, что Эстония подготовилась к любому развитию событий: „Мы проводим предварительную проверку непосредственно на границе [мосту], чтобы никто без причины (речь о людях, не имеющих законных оснований для въезда в Эстонию – прим. ред.) не добрался до погранпункта“.
Вечером в четверг можно было увидеть, что на мосту между Эстонией и Россией появились бетонные заграждения, так называемые „зубы дракона“: „Если возникнет ситуация, при которой люди начнут застревать между двумя пограничными пунктами, нам придется закрыть погранпункт в Нарве. Сложнее всего будет, если пересечения границы станут происходить за пределами пограничных пунктов, но мы готовы и к этому“.
Сегодня после обеда Марек Лийва дал следующий комментарий Delfi: „Мы подготовили эти бетонные блоки на случай, если правительство Эстонии решит по примеру наших соседей ограничить въезд в страну из РФ, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов. Также, поскольку с 1 февраля мы ожидаем закрытие Ивангородского пограничного пункта на ремонт, эти бетонные блоки будут в период закрытия ограничивать передвижение автотранспорта на мосту“.
Вчера на пресс-конференции правительства Ляэнеметс сообщил, что есть признаки, что на восточной границе что-то происходит.
„На этой неделе Департамент полиции и погранохраны сообщил, что пока на латвийскую границу Эстония новые подразделения отправлять не будет, поскольку ситуация успокоилась. При этом имеются признаки того, что в ближайшее время подобное давление возникнет в Финляндии. Министр отметил, что Россия со своей стороны не должна пропускать людей, у которых нет оснований для въезда в шенгенскую зону, но в действительности пропускает. „Эти люди прибывают на погранпункт Финляндии и подают там ходатайство о предоставлении международной защиты. По закону это ходатайство необходимо рассмотреть, поэтому эти люди уже остаются в стране“, — пояснил глава МВД. Если подобные вещи происходят в соседних странах, то Эстония тоже не теряет бдительности, отметил он. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.