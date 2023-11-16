ВИДЕО | Ляэнеметс на пресс-конференции правительства: на восточной границе что-то происходит(20)
Сегодня в 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и министр образования Кристина Каллас.
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Каллас начала с того, что выразила соболезнования в связи со смертью военнослужащего на центральном полигоне Сил обороны: „Прискорбно, что нас покинул человек, который посвятил свою жизнь защите Эстонии“.
Далее Каллас сказала, что рада новому пакету антироссийских санкций. „Нужно сделать так, чтобы цена войны для агрессора была невыносимо высокой. Санкции должны быть настолько эффективными, чтобы их невозможно было обойти“, — заявила премьер. Более подробно о новом пакете санкций читайте ЗДЕСЬ.
„Одна вещь, о которой я думаю и которую мне хотелось бы уладить, это то, что мне постоянно говорят о теме „налогового горба“ и его упразднения. — сказала Каллас. — Я слышу в этом утверждение, будто налоговый горб — это повышение налогов, но на самом деле — наоборот, это снижение налогов. Упразднение налогового горба будет способствовать повышению доходов людей. Я слышала утверждения, что если отменить упразднение налогового горба, можно увеличить зарплаты работников государственного сектора. Это не соответствует действительности. В том смысле, что упразднение налогового горба уже само по себе увеличит доходы всех людей, как работников частного, так и государственного сектора. В их число входят также учителя, спасатели, полицейские“.
Кристина Каллас рассказала о развитии событий в ее сфере. „Беспокойство вызывает не только вопрос повышения зарплат учителей, но и общая рабочая нагрузка и задачи. Напряжение, которое связано с работой учителя, несоразмерно зарплате. Также необходимо создать модель карьеры. Во всем этом важную роль играют местные самоуправления, поскольку именно они определяют условия труда и заработную плату учителей. Кроме этого, необходимо реформировать школьную сеть, потому что, хотя учителей и не хватает, соотношение учителей и учеников меняется: учеников мало, а учителей много“, — заявила она.
По словам министра, обсуждение вопроса продолжится во второй половине дня, когда кабинет министров возобновит работу. „У нас есть возможность договориться в правительстве, все стороны должны сесть и поговорить. В воздухе витает раздор, и вместо того, чтобы бастовать или решать проблему через СМИ, нам всем нужно сесть за один стол и начать обсуждение“.
Следующим слово взял Ляэнеметс. Что касается миграционного давления на восточной границе, то в предыдущие годы мы видели скоординированное давление на границах соседних стран. На этой неделе Департамент полиции и погранохраны сообщил, что пока на латвийскую границу Эстония новые подразделения отправлять не будет, поскольку ситуация успокоилась. При этом имеются признаки того, что в ближайшее время подобное давление возникнет в Финляндии. Министр отметил, что Россия со своей стороны не должна пропускать людей, у которых нет оснований для въезда в шенгенскую зону, но в действительности пропускает. „Эти люди прибывают на погранпункт Финляндии и подают там ходатайство о предоставлении международной защиты. По закону это ходатайство необходимо рассмотреть, поэтому эти люди уже остаются в стране“, — пояснил глава МВД. Если подобные вещи происходят в соседних странах, то Эстония тоже не теряет бдительности, отметил он.
Сегодня утром границу в Нарве пытались пересечь восемь граждан Сомали, не имевших на это права. Им был оформлен запрет на въезд, и их отправили обратно на российскую границу. „Мы получили информацию, что в последнее время подобные люди были замечены возле других пограничных пунктов со стороны России, то есть там что-то происходит. На данный момент ситуация не получила дальнейшего развития. Департамент полиции и погранохраны эффективно занимается даже минимальными проявлениями миграционного давления, чтобы исключить эскалацию ситуации. Мы не допустим возникновения иллюзии, будто на нашей границе можно тестировать такого рода гибридную атаку“, — предупредил Ляэнеметс.
Он добавил, что вряд ли эти граждане Сомали сами додумались до такого, поскольку при отсутствии прав на пересечение границы их не должны были пропускать на российской стороне. Эстония следит за ситуацией и готова реагировать в зависимости от ее развития.
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