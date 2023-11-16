ВИДЕО | Ляэнеметс на пресс-конференции правительства: на восточной границе что-то происходит

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Каллас начала с того, что выразила соболезнования в связи со смертью военнослужащего на центральном полигоне Сил обороны: „Прискорбно, что нас покинул человек, который посвятил свою жизнь защите Эстонии“.

Далее Каллас сказала, что рада новому пакету антироссийских санкций. „Нужно сделать так, чтобы цена войны для агрессора была невыносимо высокой. Санкции должны быть настолько эффективными, чтобы их невозможно было обойти“, — заявила премьер. Более подробно о новом пакете санкций читайте ЗДЕСЬ.

„Одна вещь, о которой я думаю и которую мне хотелось бы уладить, это то, что мне постоянно говорят о теме „налогового горба“ и его упразднения. — сказала Каллас. — Я слышу в этом утверждение, будто налоговый горб — это повышение налогов, но на самом деле — наоборот, это снижение налогов. Упразднение налогового горба будет способствовать повышению доходов людей. Я слышала утверждения, что если отменить упразднение налогового горба, можно увеличить зарплаты работников государственного сектора. Это не соответствует действительности. В том смысле, что упразднение налогового горба уже само по себе увеличит доходы всех людей, как работников частного, так и государственного сектора. В их число входят также учителя, спасатели, полицейские“.

Кристина Каллас рассказала о развитии событий в ее сфере. „Беспокойство вызывает не только вопрос повышения зарплат учителей, но и общая рабочая нагрузка и задачи. Напряжение, которое связано с работой учителя, несоразмерно зарплате. Также необходимо создать модель карьеры. Во всем этом важную роль играют местные самоуправления, поскольку именно они определяют условия труда и заработную плату учителей. Кроме этого, необходимо реформировать школьную сеть, потому что, хотя учителей и не хватает, соотношение учителей и учеников меняется: учеников мало, а учителей много“, — заявила она.