19.11.2023, 12:21
Зеленский заявил, что Россия может развязать еще одну войну. Эстонский эксперт прокомментировал
ФОТО: | Scanpix, Delfi Meedia
В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о намерениях России развязать новую войну на Балканах. Эстонский эксперт по безопасности Райнер Сакс прокомментировал эти слова.
Райнер Сакс сказал, что, хотя исключать ничего нельзя, в настоящее время, исходя из открытых источников информации, признаков новой войны не наблюдается.