Зеленский заявил, что Россия может развязать еще одну войну. Эстонский эксперт прокомментировал

Райнер Сакс сказал, что, хотя исключать ничего нельзя, в настоящее время, исходя из открытых источников информации, признаков новой войны не наблюдается.

„Единственная возможность для России организовать какую-то новую войну на Балканах — это попытаться сделать что-то на базе сербов или их группировок, либо мотивировать их на напасть на кого-то. Сейчас, если посмотреть на общую картину, напряженность на Балканах все же имеется. Она никуда не исчезнет, не будут решена в ближайшем будущем, но сказать, что ситуация не находится под контролем, мы не можем“, - аргументировал Сакс.