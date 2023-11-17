Директор торговой сети о случае в Lidl: это дешевый трюк, от которого у нас давно отказались

Вчера мы сообщали, какое негодование у покупателей вызвал случай в сети магазинов Lidl, когда разрекламированная детская игрушечная кухня досталась лишь паре первых покупателей. Кухня продавалась по кампании со значительной скидкой — 19,99 евро при обычной цене 79 евро.

„Вообще подобные кампании остались в Эстонии уже в прошлом десятилетней давности, когда людям предлагался при открытии магазина товар в очень ограниченном количестве ниже себестоимости, чтобы они по сути лезли из-за него в драку. Пару раз из-за дешевой рыбы или телевизоров всё закончилось очень безобразно, и после этого между местными продавцами по умолчанию существует добрая традиция так больше не делать“, - сказал Лауринг.

„Такое может случиться, что иногда разбирают товары по кампании быстрее, чем ожидалось, или поставщик не может подвезти в достаточном количестве. Но очень странно, когда товара в продаже нет с самого начала. Вообще-то это очень дешевый рекламный трюк — сознательно вызвать предложением товара по цене ниже себестоимости ажиотаж, а сам товар даже не предложить“, - отметил Лауринг.

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