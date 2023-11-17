Экономика
17.11.2023, 13:55

Директор торговой сети о случае в Lidl: это дешевый трюк, от которого у нас давно отказались

 (4)
ФОТО: VYTAUTAS KIELAITIS | SHUTTERSTOC

Тармо Лауринг, директор сети недорогих магазинов A1000 Market, комментируя недавний случай в магазинах Lidl, сказал, что торговые сети должны отвечать за то, чтобы товары по кампании в продаже реально имелись, иначе речь идет о недобросовестном торговом приеме.

Вчера мы сообщали, какое негодование у покупателей вызвал случай в сети магазинов Lidl, когда разрекламированная детская игрушечная кухня досталась лишь паре первых покупателей. Кухня продавалась по кампании со значительной скидкой — 19,99 евро при обычной цене 79 евро.

„Вообще подобные кампании остались в Эстонии уже в прошлом десятилетней давности, когда людям предлагался при открытии магазина товар в очень ограниченном количестве ниже себестоимости, чтобы они по сути лезли из-за него в драку. Пару раз из-за дешевой рыбы или телевизоров всё закончилось очень безобразно, и после этого между местными продавцами по умолчанию существует добрая традиция так больше не делать“, - сказал Лауринг.

„Такое может случиться, что иногда разбирают товары по кампании быстрее, чем ожидалось, или поставщик не может подвезти в достаточном количестве. Но очень странно, когда товара в продаже нет с самого начала. Вообще-то это очень дешевый рекламный трюк — сознательно вызвать предложением товара по цене ниже себестоимости ажиотаж, а сам товар даже не предложить“, - отметил Лауринг.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии