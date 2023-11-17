Пострадавшая в ДТП женщина умерла в больнице

„Осадки осложняют видимость, и водители должны быть готовы к неожиданностям, которые могут случиться на дороге. Всегда снижайте скорость при приближении к пешеходным переходам, всегда помните, что в дорожном движении вы всегда находитесь в более сильной позиции и вас защищает крепкий кузов автомобиля. Велосипедистов и пешеходов, напротив, не защищает ничто. Водители, наступает зима, дороги скользкие, поэтому убедитесь, что у автомобиля подходящие покрышки и всегда выбирайте скорость соответственно дорожным условиям“, - обратился Аас к эстонским водителям.