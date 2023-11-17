Пострадавшая в ДТП женщина умерла в больнице(4)
В Рапламаа, в волости Кохила на 16-м километре Керну-Кохила 31 октября произошло ДТП, в котором 77-летняя женщина на Opel Corsat сбила на пешеходном переходе пересекавшую проезжую часть велосипедистку. Велосипедистку, 48-летнюю женщину, доставили в больницу, но, к сожалению, ее травмы были тяжелыми, и сегодня она умерла.
Сообщение о ДТП Центр тревоги получил 31 октября в 15.16. По словам руководителя следственной группы местного полицейского отделения Яана Ааса, дорожное происшествие произошло в дождь на участке с максимально разрешенной скоростью в 50 км/ч.
„Осадки осложняют видимость, и водители должны быть готовы к неожиданностям, которые могут случиться на дороге. Всегда снижайте скорость при приближении к пешеходным переходам, всегда помните, что в дорожном движении вы всегда находитесь в более сильной позиции и вас защищает крепкий кузов автомобиля. Велосипедистов и пешеходов, напротив, не защищает ничто. Водители, наступает зима, дороги скользкие, поэтому убедитесь, что у автомобиля подходящие покрышки и всегда выбирайте скорость соответственно дорожным условиям“, - обратился Аас к эстонским водителям.
Управлявшая Opel Corsat женщина была трезвой и имела водительские права соответствующей категории.
В этом году в ДТП погибли 53 человека, из них пять были велосипедистами.
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