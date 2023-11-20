В Эстонии дети богатых родителей более успешны при сдаче экзаменов

„Доход матери сильно коррелирует с успеваемостью детей на государственных экзаменах“, - сказала руководитель исследования Энели Киндсико.

По словам руководителя Центра мониторинга развития Теи Данилов, школы тоже сильно различаются по социально-экономическому уровню. Разрыв очевиден: есть школы, где медианный доход семьи составляет 1000 евро, и школы, где это 4500 евро.

Перед госэкзаменами, отмечает Киндсико, все чаще прибегают к услугам частных репетиторов. Дети из более обеспеченных семей более успешно сдают государственные экзамены, поскольку их родители могут позволить себе частного преподавателя, услуги которого стоят 30 евро за час. „Толщина кошелька увеличивает разрыв в уровне образования в Эстонии“, — констатировала она.

Это указывает на очень активное развитие в Эстонии альтернативного рынка учительского труда. В докладе отмечается, что в ситуации, когда все больше и больше детей не сдают государственные экзамены, спрос на частных репетиторов растет.

“Значительное количество учителей уходят из школы и зарабатывают на частном рынке, где стоимость урока может превышать дневную зарплату простого школьного учителя. Бывшие хорошие учителя математики теперь стали предпринимателями на частном рынке“. Согласно отчету, преимущество работы частным преподавателем состоит еще и в том, что он получает только одного, а не 30 учеников одновременно.

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