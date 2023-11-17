Задержанный в Эстонии мужчина входил в международную преступную группу, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков и оружия
В сотрудничестве правоохранительных органов Эстонии, Финляндии и Бельгии пресечена деятельность преступной группы, у которой было изъято 100 кг амфетамина, 22,5 кг кокаина, почти полмиллиона евро наличными и несколько единиц огнестрельного оружия.
Международное расследование началось в феврале 2023 года, когда Налогово-таможенный департамент Эстонии проверил въехавший через погранпункт Икла в Эстонию трейлер, в котором нашли 100 кг амфетамина и два ствола нелегального автоматического оружия.
Был задержан гражданин Бельгии, которого признали подозреваемым в незаконном обороте амфетамина в большом количестве и огнестрельного оружия. Это дело расследовала Полиция безопасности (КаПо), оно передано в суд, где сейчас и рассматривается.
На основании имеющихся улик есть основание считать, что с этим преступлением может быть связана более широкая преступная группа. Ввезенное из Бельгии в Эстонию большое количество амфетамина предназначалось не для эстонского рынка, подозреваемые направлялись с грузом в Финляндию.
Поэтому была создана в самом начале предварительного расследования единая международная следственная группа, что позволило собирать доказательства о деятельности подозреваемых в различных странах, а также обмениваться информацией. Финская полиция сообщила сегодня, что их расследование завешено, и организаторы преступлений отданы в Финляндии под суд.
По словам прокурора по особым делам Ляэнеской окружной прокуратуры Кайдо Тулемяэ, нельзя допустить, чтобы Эстония стала транзитной страной, через которую опасные вещества и огнестрельное оружие будут попадать в Скандинавию.
„Помимо отданного под суд в Эстонии мужчины, финские коллеги задержали связанного с Эстонией подозреваемого, у которого в квартире были найдены 22,5 кг кокаина и 177 000 евро наличными.
В квартире другого подозреваемого нашли 30 000 евро наличными и наручные часы класса люкс. Всего в ходе расследования было изъято почти полмиллиона евро наличных денег, полученных преступным путем, на 100 000 евро другого полученного преступным путем имущества и несколько единиц нелегального огнестрельного оружия“, - сказал Туулемяэ.
„К сожалению, число смертей от передозировки уже второй год подряд заметно растет, и большая часть летальных исходов связана, наряду с синтетическими опиоидами и фентанилами, именно с кокаином и амфетамином. Лица, употребляющие наркотические вещества, никогда не могут быть уверены в их качестве, поскольку для усиления эффекта его могли смешать с гораздо более сильным веществом в какой-то кустарной лаборатории. Именно поэтому правоохранительные органы сосредоточили свое внимание на пресечении цепочек поставок опасных веществ и привлечении подозреваемых к суду“, - добавил Туулемяэ.
Директор Ляэнеского отделения КаПо Вейко Германн отметил, что Полиция безопасности работает во имя того, чтобы нелегальное оружие не угрожало безопасности людей и государства.
„Для того чтобы наши усилия действительно приносили плоды, нам необходимо сотрудничество - как с людьми, которые делятся своими наблюдениями, так и с правоохранительными и другими государственными органами, которые вносят свой вклад в профилактику и контроль“, - сказал Германн.“Этот случай является хорошим примером международного сотрудничества - вместе с нашими бельгийскими и финскими коллегами мы смогли ликвидировать преступную группу, которая угрожала как здоровью людей, так и безопасности нашего региона“, - добавил он.
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