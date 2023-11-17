Задержанный в Эстонии мужчина входил в международную преступную группу, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков и оружия

Международное расследование началось в феврале 2023 года, когда Налогово-таможенный департамент Эстонии проверил въехавший через погранпункт Икла в Эстонию трейлер, в котором нашли 100 кг амфетамина и два ствола нелегального автоматического оружия.

Был задержан гражданин Бельгии, которого признали подозреваемым в незаконном обороте амфетамина в большом количестве и огнестрельного оружия. Это дело расследовала Полиция безопасности (КаПо), оно передано в суд, где сейчас и рассматривается.

На основании имеющихся улик есть основание считать, что с этим преступлением может быть связана более широкая преступная группа. Ввезенное из Бельгии в Эстонию большое количество амфетамина предназначалось не для эстонского рынка, подозреваемые направлялись с грузом в Финляндию.

Поэтому была создана в самом начале предварительного расследования единая международная следственная группа, что позволило собирать доказательства о деятельности подозреваемых в различных странах, а также обмениваться информацией. Финская полиция сообщила сегодня, что их расследование завешено, и организаторы преступлений отданы в Финляндии под суд.

По словам прокурора по особым делам Ляэнеской окружной прокуратуры Кайдо Тулемяэ, нельзя допустить, чтобы Эстония стала транзитной страной, через которую опасные вещества и огнестрельное оружие будут попадать в Скандинавию.

„Помимо отданного под суд в Эстонии мужчины, финские коллеги задержали связанного с Эстонией подозреваемого, у которого в квартире были найдены 22,5 кг кокаина и 177 000 евро наличными.

В квартире другого подозреваемого нашли 30 000 евро наличными и наручные часы класса люкс. Всего в ходе расследования было изъято почти полмиллиона евро наличных денег, полученных преступным путем, на 100 000 евро другого полученного преступным путем имущества и несколько единиц нелегального огнестрельного оружия“, - сказал Туулемяэ.