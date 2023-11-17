В рамках народного бюджета столицы к голосованию допущено 149 идей: выбирайте лучшие!

Мэр Михаил Кылварт призвал всех горожан поучаствовать в голосовании, чтобы в каждом районе были реализованы проекты, которые больше всего понравились представителям местной общины. „Радует, что так много горожан стремятся внести свой вклад в развитие города – в этом году поступило рекордное количество идей, - сказал Кылварт. – Идеи были представлены в нескольких важных сферах, заметнее всего - в области экологичного городского пространства, спорта и досуга. В каждом районе за счет бюджета на будущий год мы хотим реализовать по меньшей мере один проект, предложенный местными жителями и получивший наибольшую поддержку. Поступившие идеи станут для нас важным источником информации для дальнейшего развития городского пространства“.

Больше всего предложений поступило в сфере экологичного городского пространства –140 или 28,5% от общего числа. Много внимания было посвящено сферам спорта и досуга, а также безопасности – подано соответственно 129 и 83 идеи. Для детей и молодежи поступило 55 идей, в остальных сферах в общей сложности - 85 предложений.

Активнее всего в сборе идей участвовали жители Нымме, они представили 105 предложений. На втором месте – Кесклинн – 102 идеи, за ним следуют Ласнамяэ – 60 предложений, Мустамяэ - 48, Пыхья-Таллинн - 55, Кристийне - 46, Хааберсти - 40 и Пирита - 35 идей. Наиболее активно горожане предлагали идеи в первую и заключительную недели, за последние два дня поступило 124 предложения, то есть 25,2% от общего количества.

Экспертная комиссия оценила осуществимость идей. В Нымме на этап голосования прошло 35 предложений, в Кесклинне - 26, в Кристийне - 20, в Ласнамяэ - 18, в Пирита - 15, в Мустамяэ - 13, в Пыхья-Таллинне – 12, в Хааберсти - 10 идей. С идеями можно ознакомиться на странице народного бюджета.