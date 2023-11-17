„Экономия не перевешивает ущерб интересам ЭР“. Комиссия Рийгикогу призывает министерство не закрывать два генконсульства в США

В четверг комиссия по иностранным делам выразила позицию, согласно которой для обеспечения достаточного дипломатического потенциала в США, наряду с расположенным в Вашингтоне посольством, работу должны продолжить и генеральные консульства. „Комиссия по иностранным делам считает, что решение о сокращении дипломатического представительства в США противоречит программе развития внешней политики Эстонии до 2030 года, в числе целей которой обозначены развитие всеобъемлющего и углубленного сотрудничества с США, значительное повышение доступности консульских услуг для эстонцев, проживающих за рубежом, и более активное вовлечение эстонской диаспоры в продвижение внешней экономики, чтобы максимально успешно обеспечить защиту интересов Эстонии за рубежом. Для достижения всех этих целей важно обширное дипломатическое представительство в США, задачи которого выполняют генеральные консульства в Нью-Йорке и Сан-Франциско“, – отметила комиссия.

Комиссия по иностранным делам сформировала свое мнение по итогам двух заседаний, на которых обсуждалось закрытие консульств. В частности, на прошлой неделе комиссия заслушала обоснования министра иностранных дел Маргуса Цахкна, а на этой неделе встретилась с представителями Эстонского национального комитета в США, которые внесли свои предложения относительно продолжения работы генеральных консульств. По оценке живущих в США эстонцев, закрытие генеральных консульств нанесет Эстонии ущерб, сократив присутствие и влияние страны в дипломатии в сфере бизнеса, культуры и межгосударственных отношений. Они подчеркнули важность генерального консульства в Нью-Йорке с точки зрения стабильности дипломатического представительства Эстонии, а также важность генерального консульства в Сан-Франциско в продвижении коммерческой дипломатии. Они также пояснили, что дипломатические представительства играют важную роль в сохранении эстонского языка и культуры и в информировании жителей США об Эстонии.