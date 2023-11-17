Государство хочет обновить Закон об азартных играх, чтобы сократить проблему игромании

“Действующий в настоящее время закон существует уже 15 лет, и за это время в отрасли произошло много изменений. Например, азартные игры все больше и больше перемещаются в онлайн-среду и все чаще предлагаются за границей. Появились новые формы азартных игр, в которых используется технология блокчейна или где азартные игры смешиваются с компьютерными играми, – сказала вице-канцлер Министерства финансов по финансовой и налоговой политике Эвелин Лийвамяги. – Также на уровне законодательства важно сделать все возможное, чтобы свести к минимуму вероятность попадания человека в группу риска. Например, сегодня приобщиться к играми легко из-за доступности нелегальных азартных игр“.

По ее словам, закон устанавливает требования к организаторам азартных игр и предусматривает меры по защите игроков. „Необходимо проанализировать, действительно ли действующий закон выполняет свою цель. Обновляя закон, мы прежде всего хотим способствовать уменьшению отрицательного влияния и сокращению негативных последствий для общества в целом“, – добавила Лийвамяги.

Одна из целей государства – удерживать зависимость на уровне ниже 2%. Однако результаты исследования проведенного в этом году, показывают, что сегодня этот показатель несколько выше. Согласно исследованию, проведенному Kantar Emor, в группе риска возникновения игровой зависимости находятся 11% населения Эстонии.

“Уровень проблемного игрового поведения, выявленный в ходе исследования, вызывает тревогу, – признала исполнительный директор Eesti Loto Рийна Роозипуу. – Обеспечение благополучия игроков должно быть обязанностью всех участников рынка. Этого можно добиться благодаря четкому законодательству и эффективному контролю. Хотя лотереи являются азартными играми с наименьшим риском зависимости и акцептируемы обществом, мы также считаем необходимым постоянно информировать игроков и дополнять меры самоконтроля. Игра не является проблемой до тех пор, пока это осознанный выбор взрослого человека“, - сказала Роозипуу.