Экономика
19.11.2023, 08:12

Судьба учителя в Таллинне: с такой зарплатой банки вас даже на порог не пустят

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Дети богатых родителей более успешны на экзаменах
Руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов.
Руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Удержать учителей в школах можно при помощи льготных условий выдачи жилищного кредита под гарантию государства, отмечается в свежем отчете.

Мы стоим на пороге кризиса, потому что педагогов в Эстонии просто не хватает и директора школ вынуждены брать на работу людей без соответствующего образования, ведь кто-то должен встать перед классом. Об этом говорится уже много лет, пишет Eesti Päevaleht.

Однако недавно подготовленный отчет Центра мониторинга развития показывает, что большое количество учеников и нехватка преподавателей является проблемой преимущественно Таллинна и Тарту. В сельских школах в последние 20 лет ситуация иная. Во многих уездах с 1990-х годов количество учеников уменьшилось на 40-50%.

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