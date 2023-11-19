Судьба учителя в Таллинне: с такой зарплатой банки вас даже на порог не пустят

19.11.2023, 08:12
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Дети богатых родителей более успешны на экзаменах
ФОТО: | Delfi Meedia
Удержать учителей в школах можно при помощи льготных условий выдачи жилищного кредита под гарантию государства, отмечается в свежем отчете.
Мы стоим на пороге кризиса, потому что педагогов в Эстонии просто не хватает и директора школ вынуждены брать на работу людей без соответствующего образования, ведь кто-то должен встать перед классом. Об этом говорится уже много лет, пишет Eesti Päevaleht.