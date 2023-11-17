Автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину и скрылся

В четверг, 17.11, в 12:23 произошла авария на 4 км шоссе Нарва-Арумяэ в городе Нарва-Йыэсуу в Ида-Вирумаа, где 54-летний мужчина с признаками опьянения съехал на легковом автомобиле Kia Carens в поле. Водителя и пассажира - 62-летнего мужчину - доставили в больницу.

В 16:54 произошла авария возле Кескусе, 14 в Таллинне, где 52-летняя женщина на легковом автомобиле Renault Megane во время парковки проехалась по пальцам ноги 35-летней женщине. Пешехода доставили в больницу.

В 18:30 произошла авария на перекрестке улиц Юри и Катарийна в городе Выру, где неизвестный водитель на легковом автомобиле Mazda сбил 69-летнюю женщину, переходящую дорогу по пешеходному переходу. Водитель с места происшествия уехал. Пешехода доставили в больницу. Точные обстоятельства устанавливаются.

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