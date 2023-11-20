Эстонский стартап помогает украинцам в приобретении протезов

Эстонский стартап www.plARTform.net – платформа для восточно-европейских художников, на которой они бесплатно размещают в качестве галереи свои работы.

„В рамках проекта мы делаем онлайн-выставки с определенной социальной тематикой. Например, сейчас идет выставка-аукцион „Baltic Art 4Ukraine!“. Художники размещают свои картины бесплатно, главное, чтобы их одобрили наши кураторы“, - рассказывает Зашев.

Когда мы думали, какая может быть социальная миссия этого проекта - помимо того, что мы помогаем художникам, - то мы решили, что будем помогать Украине. Мы уже провели один проект и вместе с украинским банком передали собранные деньги семьям, в которых погибли военные и в которых остались дети. Всем идея понравилась: и художникам, и причастным к проекту, и мне лично. Я считаю, что бизнес должен иметь и социальную мисси, не просто зарабатывать деньги“, - говорит Петер Зашев.

Партнер с украинской стороны - организация Superhumans, которая помогает потерявшим конечности приобретать протезы. „К сожалению, из-за войны сейчас более 20 000 человек в Украине нуждаются в протезах. И не всегда именно военные, но и гражданские, в том числе женщины и дети“, - отмечает Зашев.

Также инициатор проекта обращает внимание на то, что протезирование стоит очень дорого. „Сама операция довольно сложная, протезы дорогие, а затем еще нужна и реабилитация. Наедающиеся в протезах испытали огромный ужас“, - продолжает Зашев.

По его словам, в рамках аукциона художники получают за картины сумму, которую они озвучили, а то что свыше этой суммы, - идет на благотворительность. Также в изначальную стоимость картины уже заложена часть суммы, которая будет пожертвована Superhumans.

Выставка-аукцион продлится до 20 декабря 2023 года.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .