Мытарства клиентов Levikom: компания пообещала защите потребителя то, что обязана была сделать с самого начала
В октябре многие бывшие клиенты компании Levikom получили от фирмы счета за то время, когда она услугу не оказывала. Levikom обещает ответить всем обратившимся в предприятие клиентам.
Компания Levikom, которая предлагала услугу подсоединения к интернету, сообщила с в июне 2022 году клиентам, что прекращает оказание данной услуги и в одностороннем порядке расторгает подписанные договоры.
Но в октябре этого года многих клиентов ждал неприятный сюрприз: фирма Levikom выставила им счета с пометкой „за аренду устройства“, хотя многие клиенты получили в 2022 году письмо, что устройство (для подключение к интернету) возвращать не нужно.
Клиенты попытались связаться с компанией, но безуспешно — фирма не отвечала ни на электронные письма, ни на звонки.
Департамент защиты потребителя и технического надзора (TTJA) начал в отношении Levikom надзорное производство, так как, по оценке департамента, речь шла о поведении, вводящем потребителя в заблуждение. Всего в TTJA поступило более ста заявлений от бывших клиентов Levikom.
Компания Levikom пообещала ответить клиентам
Юрист отдела связи TTJA Кати Карусаар сообщила изданию Ärileht, что надзорное производство еще не завершено, поэтому подробную информацию о его ходе они обнародовать не могут. „В ходе производства мы встречались с Levikom, и фирма заверила, что просмотрит обращения всех потребителей и ответит им“, - сказала она.
Карусаар рекомендует тем клиентам, которые получили от Levikom счет или напоминание, но не считают его правильным, сначала обращаться непосредственно в Levikom. „Levikom обязан ответить в течение 15 дней, и если в течение этого времени потребитель ответа не получил, или между сторонами не достигнуто соглашения, то у потребителя есть право обратиться с заявлением для оспаривания требования в действующую при TTJA Комиссию по потребительским спорам“, - пояснила она.
Как подчеркнула представитель департамента, нельзя бездействовать, так как в этом случае счет может быть передан в инкассо-фирму.
„Если потребитель получает счет, его не оплачивает, а также не обращается в предприятию для его оспаривания, то требование может быть передано в производство в инкассо-фирму. Поэтому рекомендуем потребителям, которые считают, что требование является необоснованным, его оспорить“, - отмечает она.
Предприятие считает, что имеет право выставить счет
Как сказал в октябре руководитель Levikom Тынис Пальтс, комментируя ситуацию, на самом деле у предприятия есть право потребовать у клиентов деньги. По словам Пальтса, счета выставлены тем клиентам, которые пользовались арендованными у Levikom устройствами, необходимыми для получения услуги интернета.
„Аренда оборудования (приемное устройство, Wifi роутер) и интернет-услуга — это отдельные услуги, и смена провайдера не меняет арендные отношения, касающиеся оборудования“, — объяснил Пальтс
„Мы очень хорошо понимаем, что вышеприведенное вызывает у клиентов смятение, это неприятно, но надеемся на понимающее отношения клиентов и извиняемся за причиненные неудобства!“ - сказал он тогда.
Levikom долгое время находится в экономически тяжелой ситуации
Доходы от продаж Levikom Eesti OÜ в 2020 году составляли 1 597 334 евро, а к 2022 году сократились до 376 450 евро.
По данным Налогового департамента, по состоянию на сегодняшний день предприятие имеет задолженность по налогам на 251 865 евро. Компания проходит процесс санации.
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