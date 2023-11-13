Мытарства клиентов Levikom: компания пообещала защите потребителя то, что обязана была сделать с самого начала

Компания Levikom, которая предлагала услугу подсоединения к интернету, сообщила с в июне 2022 году клиентам, что прекращает оказание данной услуги и в одностороннем порядке расторгает подписанные договоры.

Но в октябре этого года многих клиентов ждал неприятный сюрприз: фирма Levikom выставила им счета с пометкой „за аренду устройства“, хотя многие клиенты получили в 2022 году письмо, что устройство (для подключение к интернету) возвращать не нужно.

Клиенты попытались связаться с компанией, но безуспешно — фирма не отвечала ни на электронные письма, ни на звонки.

Департамент защиты потребителя и технического надзора (TTJA) начал в отношении Levikom надзорное производство, так как, по оценке департамента, речь шла о поведении, вводящем потребителя в заблуждение. Всего в TTJA поступило более ста заявлений от бывших клиентов Levikom.

Компания Levikom пообещала ответить клиентам

Юрист отдела связи TTJA Кати Карусаар сообщила изданию Ärileht, что надзорное производство еще не завершено, поэтому подробную информацию о его ходе они обнародовать не могут. „В ходе производства мы встречались с Levikom, и фирма заверила, что просмотрит обращения всех потребителей и ответит им“, - сказала она.

Карусаар рекомендует тем клиентам, которые получили от Levikom счет или напоминание, но не считают его правильным, сначала обращаться непосредственно в Levikom. „Levikom обязан ответить в течение 15 дней, и если в течение этого времени потребитель ответа не получил, или между сторонами не достигнуто соглашения, то у потребителя есть право обратиться с заявлением для оспаривания требования в действующую при TTJA Комиссию по потребительским спорам“, - пояснила она.

Как подчеркнула представитель департамента, нельзя бездействовать, так как в этом случае счет может быть передан в инкассо-фирму.