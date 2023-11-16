ФОТО | В Таллинне из окна выпал мужчина и погиб

На месте полиция и скорая помощь.

Департамент полиции подтвердил RusDelfi, что информация соответствует действительности, но подробных комментариев пока дать не смог. Обстоятельства гибели мужчины выясняются.

В 21.00 полиция сообщила RusDelfi, что оснований подозревать преступление у них нет. „Случившиеся - трагическое несчастье“, - сказали в полиции, добавив, что выражают глубокие соболезнования близким погибшего мужчины.

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