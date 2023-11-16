Глава МВД: Россия начала нагружать и эстонскую границу нелегальными мигрантами

Ляэнеметс пояснил, что ищущим убежища лицам без необходимых документов нельзя вообще въезжать в Россию. „Но Россия пропускает их без всяких причин, это означает, что эти лица доберутся и до нас, и мы должны будем заниматься их проблемами“, - сказал он.

„Так как у них нет основания для въезда в Европейский союз, то, видимо, речь идет об организованных и умышленных действиях, чтобы увеличить нагрузку на границах“, - считает Ляэнеметс.

Он заверил, что Эстония до сих пор отправляла обратно всех пытавшихся незаконно пересечь границу лиц, и намерена так делать и дальше. По словам министра, Эстония усиливает свою готовность и ведет обмен информацией с финнами и другими соседями.

Как сказал Ляэнеметс, Эстония готова совместно реагировать с другими странами, но в данный момент не видит для этого необходимости. „Ситуация еще не является серьезной, сейчас мы очень хорошо справляемся“, - отметил он. Министр пояснил, ситуация касается автомобильных дорог между пограничными пунктами, которые Эстония внимательно контролирует.

Ляэнеметс сообщил, что личный состав на погранпунктах усилен, пограничная охрана готова обеспечить безопасность и другими мерами.

Погранохрана: при необходимости можем закрыть погранпункты

Командующий погранохраной Эстонии Вейко Коммусаар сказал, что недавнее решение Финляндии закрыть четыре КПП на границе с Россиией может означать, что те люди, которые до сих пор скапливались там, окажутся у эстонских погранпунктов.

„Въезд через Эстонию в Европейский союз возможен только для тех, кто имеет для этого все законные основания“, - заверил Коммусаар. - Мы очень внимательно следим за ситуацией и, если потребуется, готовы воспрепятствовать любой нелегальной миграции. В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пограничных пунктов пропуска“.