Глава МВД: Россия начала нагружать и эстонскую границу нелегальными мигрантами(5)
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что сегодня на КПП на эстонско-российской границе появились 15 уроженцев Сомали и Сирии, которые не имели визы или разрешения на жительство и ходатайствовали об убежище. „Россия расширила первоначально направленную на Финляндию акцию теперь и на Эстонию“, - заявил министр.
Ляэнеметс пояснил, что ищущим убежища лицам без необходимых документов нельзя вообще въезжать в Россию. „Но Россия пропускает их без всяких причин, это означает, что эти лица доберутся и до нас, и мы должны будем заниматься их проблемами“, - сказал он.
„Так как у них нет основания для въезда в Европейский союз, то, видимо, речь идет об организованных и умышленных действиях, чтобы увеличить нагрузку на границах“, - считает Ляэнеметс.
Он заверил, что Эстония до сих пор отправляла обратно всех пытавшихся незаконно пересечь границу лиц, и намерена так делать и дальше. По словам министра, Эстония усиливает свою готовность и ведет обмен информацией с финнами и другими соседями.
Как сказал Ляэнеметс, Эстония готова совместно реагировать с другими странами, но в данный момент не видит для этого необходимости. „Ситуация еще не является серьезной, сейчас мы очень хорошо справляемся“, - отметил он. Министр пояснил, ситуация касается автомобильных дорог между пограничными пунктами, которые Эстония внимательно контролирует.
Ляэнеметс сообщил, что личный состав на погранпунктах усилен, пограничная охрана готова обеспечить безопасность и другими мерами.
Погранохрана: при необходимости можем закрыть погранпункты
Командующий погранохраной Эстонии Вейко Коммусаар сказал, что недавнее решение Финляндии закрыть четыре КПП на границе с Россиией может означать, что те люди, которые до сих пор скапливались там, окажутся у эстонских погранпунктов.
„Въезд через Эстонию в Европейский союз возможен только для тех, кто имеет для этого все законные основания“, - заверил Коммусаар. - Мы очень внимательно следим за ситуацией и, если потребуется, готовы воспрепятствовать любой нелегальной миграции. В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пограничных пунктов пропуска“.
По словам Коммусаара, пограничная охрана Эстонии обращает внимание всех на то, что сейчас — очень плохое время для посещения России, так как так как из-за действий России вернуться в Эстонию может быть очень сложно.
Сначала Россия атаковала Финляндию
В последние дни значительно возросло количество просителей убежища, пытавшихся пересечь восточную границу Финляндии без необходимых для этого документов. Это граждане третьих стран, которые использовали Россию как транзитную страну. После пересечения границы они запрашивают убежище в Финляндии.
Сегодня глава МВД Мари Рантанен объявила, что правительство Финляндии в целях обеспечения национальной безопасности приняло решение о закрытии четырех пунктов пропуска на восточной границе. Погранпереходы Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты в 00:00 в ночь на субботу, решение будет действовать до 18 февраля. Рантанен заявила, что Финляндия должна была отреагировать на растущее число просителей убежища без надлежащих документов.
Премьер-министр Петтери Орпо в свою очередь констатировал, что практика российских пограничников изменилась, и они стали пускать людей без надлежащих документов через границу.
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