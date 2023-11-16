„Мужчины растолкали матерей с детьми, чтобы первыми попасть в магазин“. Скидка в Lidl привела покупателей в безумие

В издание Ärileht написал читатель, который был возмущен тем, что большинство пришедших за игрушечной кухней людей, остались без покупки.

„Lidl делает мощную рекламу детской игрушечной кухне, люди ждут за дверьми еще до открытия магазина, а в продажу выложили три кухни. Для чего делать такую большую рекламу, когда нет товара?“ - удивляется читатель.

Он добавил, что все детские кухни были проданы в магазинах Lidl по всей Эстонии за пару минут. „Женщины ждали с маленькими детьми. Мужчины наперегонки вбегали в магазин, оттесняя в дверях женщин в угол. Просто невероятно и очень печально“, - описал ситуацию читатель.

По словам пресс-секретаря Lidl Eesti Катрин Сеппель, сегодня в самом деле в приложении для покупателей Lidl Plus имеется со скидкой детская игрушечная кухня, которая пользуется большой популярностью у покупателей.

„В настоящее время купон на скидку еще активен, а это значит, что игрушка все еще доступна“, - сказала Сеппель.

„Просим покупателей учитывать, что товары по кампании всегда в ограниченном количестве, поэтому в случае интереса нужно быть готовым прийти в магазин пораньше“, - добавила она.

В редакцию Ärileht написал и другой читатель из Тарту, по словам которого в рекламе значилось, что в продаже будет игрушечная кухня по цене 19,99, обычная цена которой составляет 79 евро.

„Реальность была такова, что сразу же утром при открытии тартуского Lõunakeskus в продаже не было ни одной кухни, лишь свои работники их скупили или отложили знакомым“, - написал читатель.

По его словам, и в Тарту люди ждали у магазина его открытия, чтобы первыми зайти и купить детскую кухню. „Один продавец вынес знакомому игрушечную кухню из подсобного помещения, и она была единственная, которую можно было увидеть“.

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