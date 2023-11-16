16.11.2023, 16:35
Работник Национальной оперы „Эстония“ упал в оркестровую яму и получил травмы
ФОТО: JAANUS LENSMENT | DELFI MEEDIA
В начале ноября в Национальной опере „Эстония“ произошел несчастный случай, когда один из работников свалился после представления в оркестровую яму и получил травмы.
Гендиректор „Эстония“ Отт Маатен сообщил Delfi, что несчастный случай имел место 4 ноября.
„Работник пошел после работы в темный театральный зал, где упал в оркестровую яму, - сказал Маатен. - Речь идет о произошедшем в здании театра несчастном случае, к которому театр относится со всей серьезностью“.
Он также добавил, что инцидент для семьи является очень тяжелым, поэтому Маатен попросил уважать приватность работника и его семьи.
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