Работник Национальной оперы „Эстония“ упал в оркестровую яму и получил травмы

Гендиректор „Эстония“ Отт Маатен сообщил Delfi, что несчастный случай имел место 4 ноября.

„Работник пошел после работы в темный театральный зал, где упал в оркестровую яму, - сказал Маатен. - Речь идет о произошедшем в здании театра несчастном случае, к которому театр относится со всей серьезностью“.

Он также добавил, что инцидент для семьи является очень тяжелым, поэтому Маатен попросил уважать приватность работника и его семьи.

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