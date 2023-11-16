ВИДЕО | Вопрос учительских зарплат разжигает в правительстве страсти. Кая Каллас: у меня просто нет 140 млн

Как отметила Кая Каллас (Партия реформ) в беседе с Delfi после пресс-конференции правительства, в кабинете есть договоренности, которые касаются госбюджета и государственной бюджетной стратегии. По словам премьера, она согласна с министром внутренних дел Лаури Ляэнеметсом (СДП), что в стратегию можно внести изменения. „Все те цифры, которые там есть, не высечены в камне“. Но в то же время Каллас подчеркивает, что данный момент — не время для обсуждения этого вопроса. „Через месяц после утверждения правительством госбюджета и бюджетной стратегии. Это (время для обсуждения — ред.) наступит, когда весной и летом будет идти подготовка“. Она имеет в виду обсуждение и подготовку бюджета 2025 года.

Министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200) настаивает, что вопрос с учителями нужно обсуждать сейчас и урегулировать вопрос с зарплатой. Но Кая Каллас утверждает, что сейчас о каких-то конкретных цифрах говорить нельзя, в том числе и обещать какой-то рост в последующие годы. Это относится не только к учителям, но и, например, к спасателям и полицейским.

„Для покрытия этих вещей нам нужны доходы. Доходы идут не откуда-то, а из кошелька налогоплательщика. Налогоплательщик в данный момент очень недоволен, что должен платить больше“, - говорит руководитель правительства.

Кая Каллас считает, что и в сфере ответственности министра образования точно есть статьи экономии, а значит возможность найти деньги на заплаты. Она сослалась на то, что из государственного бюджета Министерству образования и науки выделяется в будущем году около 1,5 млрд евро. На ценнике значится 140 млн евро — именно столько нужно для приведения зарплат учителей к 2027 году на уровень 120% от средней зарплаты по стране.