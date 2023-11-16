Волки растерзали охотничьих собак в Ярвамаа и Харьюмаа

Утром 11 ноября в деревне Кахала в Харьюмаа во время охоты на крупную дичь была загрызена русско-европейская лайка Блэки. Владелец собаки заметил, что ее GPS-устройство долгое время остается на одном месте. Когда хозяин подошел к собаке, она была уже мертва и частично съедена.

Второй случай произошел во время охоты на крупную дичь в деревне Кабала в Ярвамаа. В этом случае тоже владелец собаки с помощью GPS заметил, что собака подозрительно долго не двигается. Речь шла о трехлетнем псе породы ямтланд по кличке Минтту. По словам владельца собаки, самое сложное — объяснить детям, что их друг больше домой не вернется.

Недалеко от места происшествия, в деревне Виллевере, в этом году несколько собак также стали жертвами волков.

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