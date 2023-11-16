Департамент защиты прав потребителей: часть модных украшений и детской одежды оказалась небезопасной

В рамках тестирования модных украшений было проверено 20 изделий, из которых 40% были признаны небезопасными. Для опасных веществ (кадмий, свинец, никель), которые могут присутствовать в изделиях, установлены предельно допустимые нормы, которые не должны быть превышены. В ходе мониторинга выяснилось, что в дешевых модных украшениях, представленных на эстонском рынке, содержание опасных веществ в сотни и даже в тысячи раз превышает предельно допустимые значения.

Кадмий вреден для здоровья, так как может накапливаться в организме, повреждать почки и кости, вызывать рак. Когда свинец накапливается в организме, может нарушать развитие нервной системы, негативно влиять на младенцев и детей, находящихся на грудном вскармливании. Никель может вызывать аллергические реакции, особенно если он присутствует в изделиях, имеющих прямой и длительный контакт с кожей.

Помимо модных изделий и украшений, TTJA проверила и безопасность детской одежды. Из 1 681 изделия, проверенного в 160 торговых точках, 35% не соответствовали требованиям безопасности.

Для обеспечения безопасности длина шнурков и различных завязок, используемых в детской одежде, ограничивается в зависимости от места расположения завязки, типа завязки и потенциального риска, исходящего от нее. Завязки на детской одежде могут стать причиной случайного запутывания, что, в свою очередь, может привести к травмам. Нарушения касались в основном детской одежды с капюшоном, а также плавательной одежды и различных видов шнурков и завязок для одежды. Положительным моментом является то, что все продавцы были готовы к сотрудничеству, а нарушения в основном происходили по незнанию. На сегодняшний день большинство товаров, признанных в ходе испытаний небезопасными, сняты с продажи.