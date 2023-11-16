Ущерб от затопления может достигать сотен тысяч евро
Эстонские предприятия ежегодно несут крупные убытки, которые зачастую начинаются с порванных шлангов, стоящих всего пару евро, или с едва заметной лужи под радиатором.
Крупнейшие потери от затопления у бизнес-клиентов страховой компании ERGO в этом году достигают несколько десятков тысяч евро. Все часто начинается с небольших ошибок при планировании коммерческих помещений. Например, главным виновником может стать напорный шланг смывного бачка унитаза, который стоит всего несколько евро. „Нередко ломается предмет, стоящий буквально копейки, и причиняет ущерб на несколько десятков тысяч евро“, - рассказал руководитель отдела по ущербу бизнес-клиентов ERGO Эрко Макиенко.
Наряду с причиненным водой ущербом, также необходимо учитывать расходы в связи с ответственностью. Это означает, что, если по какой-либо причине прорвет трубу, вода может затопить пол помещения, а также соседей внизу. Если там, к примеру, вода попадет в производственное оборудование, ущерб уже может достигать уже сотен тысяч. „В нашей практике бывали ситуации, когда протечка радиатора приводила к поломке оборудования стоимостью в несколько сотен тысяч евро“, - отметил Макиенко.
При использовании более дорогих устройств, которые по своей природе чувствительны к воде, владельцу было бы разумно проверить, есть ли, например, на верхнем этаже над машиной чья-то ванная, туалет или кухня – в таких помещениях обычно имеется несколько устройств, которые круглосуточно подают воду под давлением. Даже если все застраховано, простои в случае аварии все равно будут иметь место – ремонт или замена оборудования всегда требует времени.
Если предприятие использует в качестве складов подвалы, также следует подумать о том, защищен ли склад от повреждения водой соседями сверху. „У нас были случаи, когда расположенные в подвальных этажах магазины, склады или малые предприятия хранили свой товар прямо на полу. Это неразумно. Товар должен находиться как минимум на высоте так называемого европоддона, то есть примерно в 12 сантиметрах над полом“, - посоветовал Макиенко.
Опыт ERGO показывает, что даже компании, работающие в самых новых зданиях, не гарантированы от вызванного водой ущерба, ведь аварии случаются в зданиях любого возраста. Не всегда для этого должно прорвать трубу – в некоторых случаях масштабные повреждения происходят из-за скопившегося на трубах конденсата. „Выбирая место для установки оборудования, всегда смотрите на потолок“, - подчеркнул Макиенко.
Технологии продвинулись вперед, и теперь можно использовать специальные датчики протечки воды, которые обычно устанавливаются на полу или на поверхности, которая может намокнуть. При попадании на пол воды датчик намокает и срабатывает. Существуют также смарт-датчики, которые подключаются к крану и в случае протечки перекрывают его. Однако такая система довольно дорога. Чтобы предотвратить ущерб от воды, по-прежнему важно найти наиболее подходящее место для вашей собственности в здании и на арендуемой территории, по возможности, вдали от потенциально протекающих труб и способной скопиться на верхнем этаже воды. В случае особенно дорогих и чувствительных оборудования стоит подумать о строительстве над ним двойного потолка.
Несколько советов, как избежать повреждения водой:
Не реже раза в год проверяйте, что трубопроводы в здании визуально исправны, без ржавчины и грязи.
Срок службы металлических труб обычно составляет 50 лет, а это означает, что по достижении этого возраста риски становятся значительно выше.
Не кладите товары прямо на пол.
Приобретая/устанавливая дорогостоящее оборудование, подумайте о том, что находится этажом-двумя выше.
Убедитесь в том, что у вас имеется страхование имущества и ответственности, покрывающее причиненный водой ущерб, за который может нести ответственность владелец или арендатор здания.
Возраст трубопровода может повлиять на сумму собственной ответственности в договоре страхования.
Ознакомьтесь со своим договором аренды: кто и в какой мере несет ответственность в случае возникновения ущерба и как именно составлен договор страхования имущества.
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