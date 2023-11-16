Ущерб от затопления может достигать сотен тысяч евро

Крупнейшие потери от затопления у бизнес-клиентов страховой компании ERGO в этом году достигают несколько десятков тысяч евро. Все часто начинается с небольших ошибок при планировании коммерческих помещений. Например, главным виновником может стать напорный шланг смывного бачка унитаза, который стоит всего несколько евро. „Нередко ломается предмет, стоящий буквально копейки, и причиняет ущерб на несколько десятков тысяч евро“, - рассказал руководитель отдела по ущербу бизнес-клиентов ERGO Эрко Макиенко.

Наряду с причиненным водой ущербом, также необходимо учитывать расходы в связи с ответственностью. Это означает, что, если по какой-либо причине прорвет трубу, вода может затопить пол помещения, а также соседей внизу. Если там, к примеру, вода попадет в производственное оборудование, ущерб уже может достигать уже сотен тысяч. „В нашей практике бывали ситуации, когда протечка радиатора приводила к поломке оборудования стоимостью в несколько сотен тысяч евро“, - отметил Макиенко.

При использовании более дорогих устройств, которые по своей природе чувствительны к воде, владельцу было бы разумно проверить, есть ли, например, на верхнем этаже над машиной чья-то ванная, туалет или кухня – в таких помещениях обычно имеется несколько устройств, которые круглосуточно подают воду под давлением. Даже если все застраховано, простои в случае аварии все равно будут иметь место – ремонт или замена оборудования всегда требует времени.

Если предприятие использует в качестве складов подвалы, также следует подумать о том, защищен ли склад от повреждения водой соседями сверху. „У нас были случаи, когда расположенные в подвальных этажах магазины, склады или малые предприятия хранили свой товар прямо на полу. Это неразумно. Товар должен находиться как минимум на высоте так называемого европоддона, то есть примерно в 12 сантиметрах над полом“, - посоветовал Макиенко.