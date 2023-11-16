16.11.2023, 20:12
Инцидент с паромом Amalia: почему спасательный вертолет оставил место происшествия и полетел в Таллинн?
ФОТО: | erakogu
Смена экипажа вертолета длилась более суток. Экипаж было решено поменять ради его собственной безопасности и безопасности людей, которых надо было спасать, пишет Eesti Päevaleht.
На прошлой неделе паром Amalia, следовавший с острова Рухну на остров Кихну, попал на море в беду. Судно накренилось, в результате чего 15 пассажиров оказались в опасности. На помощь поспешил вертолет летного отряда Департамента полиции и погранохраны (PPA). Он эвакуировал на сушу семь человек, после чего направился в Таллинн для дозаправки. Назад вертолет вернулся более, чем через час.