Инцидент с паромом Amalia: почему спасательный вертолет оставил место происшествия и полетел в Таллинн?

На прошлой неделе паром Amalia, следовавший с острова Рухну на остров Кихну, попал на море в беду. Судно накренилось, в результате чего 15 пассажиров оказались в опасности. На помощь поспешил вертолет летного отряда Департамента полиции и погранохраны (PPA). Он эвакуировал на сушу семь человек, после чего направился в Таллинн для дозаправки. Назад вертолет вернулся более, чем через час.