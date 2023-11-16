16.11.2023, 13:35
В Ида-Вирумаа автомобиль врезался в дерево: два человека в больнице(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в деревне Солдина произошла авария, в которой пострадали два человека.
Как сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск, сегодня в 12:30 центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Солдина в Ида-Вирумаа легковой автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.
В автомобиле находилось три человека, два из которых пострадали. Медики доставили их в больницу.
Точные обстоятельства устанавливаются.
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