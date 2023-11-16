В Ида-Вирумаа автомобиль врезался в дерево: два человека в больнице

Как сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск, сегодня в 12:30 центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Солдина в Ида-Вирумаа легковой автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

В автомобиле находилось три человека, два из которых пострадали. Медики доставили их в больницу.

Точные обстоятельства устанавливаются.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .