ГРАФИКА | Зарплаты в медицине и образовании. Кто впереди: Эстония, Литва или Латвия?

В период пандемии во многих странах Европы проблемы с оплатой труда в сфере здравоохранения обострились. Низкая зарплата часто становилась одной из ключевых причин острой нехватки кадров. Одновременно, с началом каждого учебного года в обществе активнее обсуждаются аналогичные проблемы в образовании. Вместе с тем, во многим странах ЕС проблемой становится не столько сам размер оплаты труда, сколько его соотношение со средним показателем по стране. Посмотрим, как обстоят дела в странах Балтии.

Во втором квартале текущего года средняя заработная плата до вычета налогов была на уровне 2,0 тыс. евро в Литве, 1,5 тыс. евро в Латвии и 1,9 тыс. евро в Эстонии. В образовании в апреле-июне 2023 году в Литве и Эстонии показатель составил 1,9 тыс. евро, в Латвии 1,2 тыс. Заработки в сфере здравоохранения и социальной работы традиционно выше: 2,5 тыс. евро в Литве, 2,0 тыс. в Латвии и 2,4 тыс. евро в Эстонии. Таким образом, очевидны два важных момента. Во-первых, оплата труда в образовании чаще ниже средней по экономике. Во-вторых, для здравоохранения характерна обратная ситуация, когда уровень оплаты труда в сфере превышает средний показатель по стране.