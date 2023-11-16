Свет: льгота на парковку для местных жителей сохранится

„Благополучие населения постепенно возрастало и одновременно с этим десятилетиями росло число личных автомобилей. Ясно, что действующие сейчас в Таллинне правила парковки требуют обновления, а количество машин в городе нужно сократить. И все же мы должны быть реалистами: полностью машины в городе не исчезнут“, - сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

„Сейчас для местных жителей в зоне платной парковки действует скидка на парковку в размере 10 евро в месяц. Это очевидно слишком маленькая сумма, величина которой в будущем может измениться. И все же заверяю, что льгота на парковку для местных жителей не исчезнет. Если у кого-то и должно быть преимущество при парковке на городских улицах, то прежде всего именно у местных жителей“, - добавил Свет.

Программа мобильности предусматривает, что правила парковки будут зависеть от особенностей каждого района и доступности различных видов передвижения. Парковочная инфраструктура будет создаваться с умом и экономично. Документ ставит целью при планировании парковки сократить число повседневных передвижений на личном автомобиле и мотивировать людей использовать экологичные типы транспортных средств, то есть чаще передвигаться при помощи общественного транспорта, велосипеда или пешком.

„На современной улице должно быть место для пешеходов, общественного транспорта, автомобилей, велосипедистов и озеленения. Одним из возможных решений может стать строительство парковочных домов, но это возможно лишь в сотрудничестве с частным сектором. У города средства на это отсутствуют“, - сказал Свет.

Таллинн планирует устраивать места для краткосрочной парковки для оказания общественных услуг там, где это целесообразно и возможно. Такие места будут предназначены прежде всего для оказания почтовых услуг, курьерских услуг и такси, а также для машин краткосрочной аренды. Создание хороших мест для остановки поможет снизить проблему парковки и остановки на тротуарах.