Госконтролер в докладе Рийгикогу: при выборе будущей электросистемы больше внимания нужно уделять цене

„В результате стало ясно, что, поскольку подпланы министерств являются секретными, несколько подведомственных учреждений министерств или поставщиков жизненно важных услуг, которые должны были бы готовиться к кризису в области государственной обороны и выполнять согласованные задачи, если кризис разразится, не знают, чего от них ждут“, – сказал госконтролер. Он отметил, что Государственная канцелярия и министерства должны найти способ обмениваться информацией и разъяснять ответственным лицам их обязанности в сфере государственной обороны.

Хольм отметил, что, хотя некоторым учреждениям кажется, что более безопасным выбором является не делиться данными, страх публикации информации также может иметь серьезные последствия в критические моменты. В этом году Госконтроль оценил готовность министерств и подведомственных им учреждений выполнять план действий в области государственной обороны и обнаружил в этой готовности существенные недостатки.

Госконтролер отметил, что членам Рийгикогу также не предоставляется необходимая для их работы информация. „Право члена Рийгикогу на получение информации напрямую основано на Конституции, и не существует правовой основы для ограничения этого права, даже в случае коммерческой тайны“, – сказал Хольм.

„Открытость публичного сектора, а также простота и практичность решений при урегулировании различных вопросов государственной жизни были характерны для Эстонии с 1990-х годов. По крайней мере, мы хотели себя таковыми представлять,“ – сказал госконтролер. – „Но это стремление и эта установка, к сожалению, исчезают. Порой в геометрической прогрессии. Мы слышали немало карикатурных примеров того, как на документы накладывается гриф об ограничении внутреннего пользования на долгие годы“.

Министерство внутренних дел не предоставило необходимые для аудита данные о расходах на персонал, объяснив это неуместными причинами. Этот пример, касающийся Госконтроля, относится к более широкой практике государственных учреждений по сокрытию и утаиванию совершенно обычной информации.

Во вступительной части Янар Хольм отметил, что в этом году Госконтроль впервые в истории не смог дать оценку правильности размера затрат на оплату труда в административной сфере Министерства внутренних дел и законности использования бюджетных средств на оплату труда. Сумма денежных средств, которую не удалось проверить, превышает 300 миллионов евро и составляет примерно 25% суммарных затрат центрального правительства на рабочую силу.

В своем докладе госконтролер также коснулся вопроса использования евросубсидий, признав, что мы управляли использованием этих денежных средств лучше, чем многие другие страны. В то же время он обратил внимание на то, что с 2017 года в Эстонии остаются неиспользованными и не привнесенными в экономику в среднем 318 миллионов евро в год, по сравнению с оптимистичными прогнозами и планами.

По оценке Хольма, вызывает беспокойство то, что в каждый новый бюджетный период евросубсидии начинают осваиваться в несколько раз медленнее, чем предыдущие периоды. Если в первые три года периода с 2007 г. по 2013 г. выплаты производились в размере 13%, а в первые три года периода с 2014 г. по 2020 г. – в размере 8%, то теперь, за первые два года и десять месяцев периода, начавшегося в 2021 году, выплаты осуществлены в размере 1,7%.

„Чтобы максимально использовать возможности для стимулирования экономики Эстонии, настало время разобраться с коренными причинами задержек, сократить бюрократию и упростить правила“, – сказал Хольм.

Основной посыл годового отчета Госконтроля заключается в том, что Эстонии нужен конкретный и реалистичный ответ на вопрос, как обеспечить, чтобы бытовые и коммерческие потребители в Эстонии имели в будущем необходимое количество электроэнергии в любое время и по приемлемой цене. При выборе будущих решений цена на электроэнергию требует гораздо большего внимания, чем раньше.

Госконтролер признал, что выбор при этом стоит совсем не простой. „При выборе оптимального решения нужно найти точку баланса, поскольку, если мы примем какие-то чрезмерные меры, в результате возникнут слишком высокие цены на электроэнергию. И если мы примем недостаточные меры, следствием также станут слишком высокие цены на электроэнергию“, – отметил Хольм.

Государственный контролер подчеркнул, что в силу своего местоположения и ситуации с государственной безопасностью Эстония также должна быть готова к тому, что какая-то часть электросистемы может выйти из строя, и тогда должна быть возможность заменить один элемент системы другим.

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