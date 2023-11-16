СРАВНИТЕ | Сколько нужно получать в Эстонии, чтобы жить достойно

Продукты в магазинах по-прежнему стоят дорого, стоимость квадратного метра жилья взлетела на такую высоту, что дух захватывает, зарплата не поспевает за ростом цен. По мнению большинства семей, жизнь в нашей стране очень дорогая, и если на хлеб еще хватает, то зрелища многим не по карману. Каким должен быть доход для того, чтобы хорошо жить?