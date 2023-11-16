Экономика
16.11.2023, 21:43

СРАВНИТЕ | Сколько нужно получать в Эстонии, чтобы жить достойно

 
Цены на продукты питания в магазинах по-прежнему высокие.
Цены на продукты питания в магазинах по-прежнему высокие.
ФОТО: Erki Pärnaku | Õhtuleht

Издание Delfi Ärileht обратилось в фирму Figure Baltic Advisory, которая проводит исследования о зарплатах, с просьбой подсчитать, сколько денег должен иметь человек, чтобы жить в Эстонии полноценной жизнью.

Продукты в магазинах по-прежнему стоят дорого, стоимость квадратного метра жилья взлетела на такую высоту, что дух захватывает, зарплата не поспевает за ростом цен. По мнению большинства семей, жизнь в нашей стране очень дорогая, и если на хлеб еще хватает, то зрелища многим не по карману. Каким должен быть доход для того, чтобы хорошо жить?

Обеспечивающий достойную жизнь доход, или living wage (прожиточный минимум) — это доход, благодаря которому человек может не только оплачивать элементарные расходы на жилье и продукты питания, но и позволить себе культурные развлечения (театр, кино), платные спортивные тренировки и все, что мы называем нормальной и счастливой жизнью.

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