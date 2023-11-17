„Через год мы будем платить столько же, как и до реформы“. Ценовое ралли в домах попечения продолжается

Рост цен на услуги домов престарелых, начавшийся летом на волне реформы системы попечения, не ослабевает. Дома престарелых повышают цены, и, по прогнозам, через год после реформы мы будем платить за место в доме престарелых столько же, сколько и до реформы, поскольку рост цен осуществляемый предпринимателями, будет съедать государственные субсидии.