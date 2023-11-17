17.11.2023, 11:35
„Через год мы будем платить столько же, как и до реформы“. Ценовое ралли в домах попечения продолжается(4)
К примеру, сеть домов попечения Pihlakodu повысила минимальную плату за место до 1970 евро, обосновывая это растущими расходами на рабочую силу. Но почасовая оплата работника по уходу (6,5 евро) не повышалась полтора года, пишет Eesti Päevaleht.
Рост цен на услуги домов престарелых, начавшийся летом на волне реформы системы попечения, не ослабевает. Дома престарелых повышают цены, и, по прогнозам, через год после реформы мы будем платить за место в доме престарелых столько же, сколько и до реформы, поскольку рост цен осуществляемый предпринимателями, будет съедать государственные субсидии.