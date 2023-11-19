ИНТЕРВЬЮ | Из русской семьи в эстонскую журналистику: небольшой акцент есть, но это моя изюминка

На русском и на эстонском. На переменах на русском, на уроках и с учителями, конечно же, на эстонском. Хотя на переменах просили не говорить на русском. Если слышали, то делали замечания: „Eesti keeles, palun!“ (На эстонском, пожалуйста! – перевод). Еще у нас был предмет – русский язык как иностранный.

Замечательно. Дискриминации не было. Всех принимали. С нами даже финн учился в гимназии. Нам всем очень повезло в эстонской гимназии с учителями. Они были терпеливыми, дружелюбными и очень образованными. Это была целая команда. Все были заинтересованы, чтобы дети из русскоязычных семей успешно учились на эстонском языке.

А про учителей что скажешь, они тоже хорошо относились к тебе?

Очень хорошо. Помимо эстонцев у нас еще учились русскоязычные , хотя их было и немного. И я могу сказать, что они справлялись с учебой лучше, чем чистокровные эстонцы. Это правда: те, кто хуже знает язык, стараются усердней. Ну, может, только сочинения на эстонском писали хуже.

На переменах просили не говорить на русском. Если слышали, то делали замечания: „Eesti keeles, palun“

Там в основном тоже все эстонцы были. Поэтому в первом классе было немного сложно, но после начальных классов стало полегче.

Моя старшая сестра. У нас с ней шесть лет разница, и она прошла тот же путь.

Затем она отправила меня детский сад Punamütsike (Красная шапочка – перевод) – единственный эстонский садик в Нарве, где были только эстоноязычные дети. Кто-то из них, конечно, знал русский, но очень плохо. Мама там работала помощником воспитателя. Так меня окунули сразу в языковую среду, и это мне очень помогло при поступлении в Нарвскую эстонскую гимназию (также единственная школа на эстонском языке в Нарве – прим. ред.). На вступительных тестах я получила практически высший балл. По воскресеньям я ходила в хор, где пела на эстонском языке.

Моя мама решила, что я обязательно должна его знать. С ранних лет – еще до того, как я пошла в садик – мама начала со мной сидеть по вечерам и читать разные сказки на эстонском языке, чтобы я слышала и привыкала к языку.

Как справлялась с этим предметом?

Это же был второй язык, так что все было понятно. Я там отдыхала. Еще эстонцам помогала. Я понимаю, как им тяжело было, ведь русский очень сложный язык.

А они тебе с эстонским помогали?

Нет. Мне не нужна была помощь, мне сестра помогала.

Расскажи, что про вас говорили ученики из других школ?

Ну, знаешь, как в этом возрасте бывает… Дети могут что-то выкрикивать. Если ты спрашиваешь про язык, то могли „курадом“ назвать (kurat – черт – перевод). Меня, конечно, не называли, но я слышала подобные оскорбления в адрес других учеников. Но этого было очень мало. И учителя если слышали, то сразу делали им замечания. В общем, до драк никогда не доходило.

Мне если приходится писать ручкой на русском, то даже буквы выходят кривые, потому что рука не приспособлена

Ты говорила, что русскоязычные лучше справлялись с учебной программой. А были среди них те, кто все же не осилил учебу и перевелся в другую школу?

Нет. В первом классе был отбор, брали только тех, в ком видели потенциал. Так что кому-то отказывали еще на этапе поступления в школу. Все те, кто со мной учились, дошли в итоге до конца. Они все молодцы. Все очень успешные.

Помимо школы ты еще где-то учила язык? Может быть какие-то курсы дополнительные?

Нет, только в школе. Мне очень повезло, я способная к языкам. К тому же сама очень хотела выучить эстонский.

А какие языки ты еще знаешь?

Немецкий в школе учила, но не использую его сейчас. Еще английский знаю. Мне это все легко давалось. Я понимала грамматику и всегда получала одни пятерки.

Ты в Нарве работала?

Нет, никогда. В 2017 году, как закончила гимназию, сразу же переехала в Таллинн, где поступила в университет на журфак. И на первом же курсе сразу устроилась на работу.

Куда устроилась?

Работала в аэропорту, в пункте оформления пассажиров для посадки на рейс. Меня чуть стюардессой не взяли. Но и хорошо, что не взяли. Я бы тогда поменяла профессию и здесь бы уже не работала.

Там языки пригодились?

Конечно, там же иностранцев много. Чем больше языков знаешь, тем лучше.

После учебы куда пошла работать?