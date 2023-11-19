ИНТЕРВЬЮ | Из русской семьи в эстонскую журналистику: небольшой акцент есть, но это моя изюминка(4)
Уроженка Нарвы Маргарет Петрова (26) – репортер журнала Kroonika. Она берет интервью у отечественных звезд, пишет про них новости и записывает видеоотчеты с различных концертов и мероприятий. И делает она это на эстонском языке. RusDelfi узнал, как языковая среда оказала влияние на ее карьерный путь.
Расскажи, как ты выучила эстонский язык?
Моя мама решила, что я обязательно должна его знать. С ранних лет – еще до того, как я пошла в садик – мама начала со мной сидеть по вечерам и читать разные сказки на эстонском языке, чтобы я слышала и привыкала к языку.
Затем она отправила меня детский сад Punamütsike (Красная шапочка – перевод) – единственный эстонский садик в Нарве, где были только эстоноязычные дети. Кто-то из них, конечно, знал русский, но очень плохо. Мама там работала помощником воспитателя. Так меня окунули сразу в языковую среду, и это мне очень помогло при поступлении в Нарвскую эстонскую гимназию (также единственная школа на эстонском языке в Нарве – прим. ред.). На вступительных тестах я получила практически высший балл. По воскресеньям я ходила в хор, где пела на эстонском языке.
Кто тебе помогал с домашними заданиями?
Моя старшая сестра. У нас с ней шесть лет разница, и она прошла тот же путь.
Было ли сложно учиться в первом классе?
Там в основном тоже все эстонцы были. Поэтому в первом классе было немного сложно, но после начальных классов стало полегче.
На переменах просили не говорить на русском. Если слышали, то делали замечания: „Eesti keeles, palun“
Как одноклассники к тебе относились?
Очень хорошо. Помимо эстонцев у нас еще учились русскоязычные, хотя их было и немного. И я могу сказать, что они справлялись с учебой лучше, чем чистокровные эстонцы. Это правда: те, кто хуже знает язык, стараются усердней. Ну, может, только сочинения на эстонском писали хуже.
А про учителей что скажешь, они тоже хорошо относились к тебе?
Замечательно. Дискриминации не было. Всех принимали. С нами даже финн учился в гимназии. Нам всем очень повезло в эстонской гимназии с учителями. Они были терпеливыми, дружелюбными и очень образованными. Это была целая команда. Все были заинтересованы, чтобы дети из русскоязычных семей успешно учились на эстонском языке.
Ты разговаривала в школе на русском языке?
На русском и на эстонском. На переменах на русском, на уроках и с учителями, конечно же, на эстонском. Хотя на переменах просили не говорить на русском. Если слышали, то делали замечания: „Eesti keeles, palun!“ (На эстонском, пожалуйста! – перевод). Еще у нас был предмет – русский язык как иностранный.
Как справлялась с этим предметом?
Это же был второй язык, так что все было понятно. Я там отдыхала. Еще эстонцам помогала. Я понимаю, как им тяжело было, ведь русский очень сложный язык.
А они тебе с эстонским помогали?
Нет. Мне не нужна была помощь, мне сестра помогала.
Расскажи, что про вас говорили ученики из других школ?
Ну, знаешь, как в этом возрасте бывает… Дети могут что-то выкрикивать. Если ты спрашиваешь про язык, то могли „курадом“ назвать (kurat – черт – перевод). Меня, конечно, не называли, но я слышала подобные оскорбления в адрес других учеников. Но этого было очень мало. И учителя если слышали, то сразу делали им замечания. В общем, до драк никогда не доходило.
Мне если приходится писать ручкой на русском, то даже буквы выходят кривые, потому что рука не приспособлена
Ты говорила, что русскоязычные лучше справлялись с учебной программой. А были среди них те, кто все же не осилил учебу и перевелся в другую школу?
Нет. В первом классе был отбор, брали только тех, в ком видели потенциал. Так что кому-то отказывали еще на этапе поступления в школу. Все те, кто со мной учились, дошли в итоге до конца. Они все молодцы. Все очень успешные.
Помимо школы ты еще где-то учила язык? Может быть какие-то курсы дополнительные?
Нет, только в школе. Мне очень повезло, я способная к языкам. К тому же сама очень хотела выучить эстонский.
А какие языки ты еще знаешь?
Немецкий в школе учила, но не использую его сейчас. Еще английский знаю. Мне это все легко давалось. Я понимала грамматику и всегда получала одни пятерки.
Ты в Нарве работала?
Нет, никогда. В 2017 году, как закончила гимназию, сразу же переехала в Таллинн, где поступила в университет на журфак. И на первом же курсе сразу устроилась на работу.
Куда устроилась?
Работала в аэропорту, в пункте оформления пассажиров для посадки на рейс. Меня чуть стюардессой не взяли. Но и хорошо, что не взяли. Я бы тогда поменяла профессию и здесь бы уже не работала.
Там языки пригодились?
Конечно, там же иностранцев много. Чем больше языков знаешь, тем лучше.
После учебы куда пошла работать?
В Kroonika. Поняла, что надо по специальности работать. Мое сердце принадлежит журналистике.
Когда ты устраивалась у тебя стоял выбор между тем, чтобы пойти в русскоязычную редакцию или эстоноязычную?
Вся моя сознательная жизнь была сосредоточена вокруг эстонского языка. Я думаю на нем. Выражаюсь и мыслю тоже на эстонском языке. Я даже считаю на нем. Представь, я с детского садика разговаривала на этом языке. Так что я бы просто не справилась в русскоязычной редакции. Мне если приходится писать ручкой на русском, то даже буквы выходят кривые, потому что рука не приспособлена, понимаешь? Так что у меня даже выбор не стоял.
Я как-то была на практике в русскоязычной редакции ERR. Мне было очень сложно писать на русском языке. Я поняла, что это не мое и я должна писать на эстонском. На русском говорю только дома. Но лучше у меня получается на эстонском, конечно.
Маргарет Петрова на ежегодной премии в области кинематографии и телевидения (Eesti filmi- ja teleauhinnad, EFTA).
Ты устаешь разговаривать на русском языке?
Нет. Но бывает, что мне нужно время вспомнить нужное слово.
А в твоих снах люди на каком языке говорят?
Я часто вижу эстонских личностей, но они говорят то на русском, то на эстонском. Иногда вообще ничего не говорят.
Ты считаешь себя русской или эстонкой?
Все-таки русской. Но я родилась в Эстонии, поэтому, наверное, правильней будет сказать... Ma olen venejuurtega eestlane (я эстонка с русскими корнями – перевод).
Кто-нибудь замечал, что ты говоришь с акцентом на эстонском?
Мне говорили, что есть небольшой акцент. Хотя когда я поступала в университет, первое, что мне сказали – это „какой у тебя хороший эстонский язык“. Это буквально первая фраза людей из комиссии.
В школе у меня был акцент. Говорили, что немного слышно. Но со временем он уходит. Я думаю, что сейчас у меня его практически нет. Может небольшой есть, но это совершенно не портит мне настроения. Это моя изюминка. Когда я разговариваю на эстонском, то сразу понятно – это Маргарет Петрова говорит.
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