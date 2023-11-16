Член правления Alexela: цена топлива в следующем году вырастет из-за двух факторов

„Если смотреть на следующий год, то один из факторов – налог с оборота. К ценам добавится 2%, то есть они вырастут на 4-5 центов“, – сказ ал Кярсна в интервью радио Äripäev на выставке зеленых технологий NEXPO.

„В мае вступит в силу дополнительный акциз на дизельное топливо“, – напомнил он. По словам Кярсна, это тоже добавит к цене около пяти центов. В целом он прогнозирует стоимость топлива в районе 1,7-1,8 евро за литр.

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