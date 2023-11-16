Член правления Alexela: цена топлива в следующем году вырастет из-за двух факторов
В рождественский период цены на топливо, как правило, остаются стабильными, но если смотреть на следующий год, то одним из факторов, влияющим на цену, будет повышение НСО, а другим – дополнительный акциз на дизельное топливо, рассказал член правления компании Alexela Тармо Кярсна, пишет dv.ee.
„Если смотреть на следующий год, то один из факторов – налог с оборота. К ценам добавится 2%, то есть они вырастут на 4-5 центов“, – сказал Кярсна в интервью радио Äripäev на выставке зеленых технологий NEXPO.
„В мае вступит в силу дополнительный акциз на дизельное топливо“, – напомнил он. По словам Кярсна, это тоже добавит к цене около пяти центов. В целом он прогнозирует стоимость топлива в районе 1,7-1,8 евро за литр.
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