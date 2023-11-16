Оборот стартапов в Ида-Вирумаа увеличился почти вдвое

Среди стартапов Ида-Вирумаа наибольший оборот показали ROMTRIP (910 тысяч евро), PROSW Analytics (576 тысяч евро) и Friedegggames (495 тысяч евро).

Руководитель проектов Startup Эстония в Ида-Вирумаа Элина Дубова отметила, что стартапы региона продолжают расти. „Даже в нынешние трудные времена стартап-компании Ида-Вирумаа демонстрируют стабильный и сильный рост, который почти в два раза превышает средний показатель по стартап-сектору. Местная стартап-экосистема пока ещё очень молода, но каждый день я вижу в нашем регионе людей и организации, которые вкладывают всю свою энергию в рост нового поколения предпринимателей и готовы поддерживать как начинающих стартап-предпринимателей так и всех активных людей, делиться своими знаниями, опытом и контактами“, - сказала Дубова.

Среди стартапов, работающих в Ида-Вирумаа крупнейшим работодателем по состоянию на конец третьего квартала был Efenco, в котором работало 23 человека. За три квартала этого года работающие в уезде стартапы заплатили в общей сложности 255 тысяч евро налогов на рабочую силу. За тот же период государственных налогов было уплачено 302 тысячи евро.

Startup Estonia и Министерство финансов подписали ранее трехлетний договор, согласно которому на реализацию программы из государственного бюджета будет до 2025 года включительно выделено 661 100 евро. Деятельность Startup Estonia в Ида-Вирумаа поддерживается согласно региональной программе „План действий Ида-Вирумаа до 2030 года“.

Программа Startup Estonia (номер проекта EU50651) финансируется из средств Европейского фонда регионального развития.

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