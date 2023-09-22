Эстонских теннисистов опасаются отправлять в Иран. Будет ли альтернатива?

„Принимая во внимание сложившуюся в Иране ситуацию, Министерство иностранных дел Эстонской Республики рекомендует полностью отказаться от поездок в эту страну. Поэтому мы считаем крайне рискованным отправлять нашу сборную на соревнования в Иран“, - накануне написал в Международную федерацию тенниса (ITF) вице-канцлер Министерства культуры по вопросам спорта Тарви Пюрн.

„Мы настоятельно рекомендуем ITF искать альтернативные места для проведения матчей в тесном сотрудничестве с Союзом тенниса Эстонии“, - добавил Пюрн.

Согласно жеребьевке, которую ранее провели в ITF, в плей-офф II Мировой группы Кубка Дэвиса сборная Ирана примет Эстонию на своем корте. Поединки в рамках противостояния должны пройти в феврале.

В переходные игры II группы сборная Эстонии пробилась этим летом, благодаря успешному выступлению на Кипре, где проходил турнир среди команд третьей группы Европейской зоны Кубка Дэвиса.

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