„ТАЙНЫ КИПРА“ | Бывший сотрудник банка и пособник Банка Москвы в Эстонии продолжает торговать в интересах России

Как показывает расследование Eesti Päevaleht, спустя 11 лет после того, как Олег Смоли, действовавший в интересах Банка Москвы, был осужден за дачу взятки, консультационные фирмы продолжают вести бизнес с предприятиями, имеющими отношение к российскому госаппарату.