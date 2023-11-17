Новости Эстонии
17.11.2023, 07:20

„ТАЙНЫ КИПРА“ | Бывший сотрудник банка и пособник Банка Москвы в Эстонии продолжает торговать в интересах России

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Бывший сотрудник банка Олег Смоли, несколько лет назад давший взятку сотруднику Полиции безопасности, действуя в интересах Банка Москвы, во время войны в Украине активно торгует с российскими фирмами, пишет издание Eesti Päevaleht.

Как показывает расследование Eesti Päevaleht, спустя 11 лет после того, как Олег Смоли, действовавший в интересах Банка Москвы, был осужден за дачу взятки, консультационные фирмы продолжают вести бизнес с предприятиями, имеющими отношение к российскому госаппарату.

Документы проекта „Тайны Кипра“ свидетельствуют о том, что предприятие, владельцем которого является Смоли, оказывало посреднические услуги по переводу денежных потоков двум российским бизнесменам из топливной сферы, что вызвало вопросы у кипрского банка.

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RusDelfi
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