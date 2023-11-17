17.11.2023, 07:20
„ТАЙНЫ КИПРА“ | Бывший сотрудник банка и пособник Банка Москвы в Эстонии продолжает торговать в интересах России(7)
Бывший сотрудник банка Олег Смоли, несколько лет назад давший взятку сотруднику Полиции безопасности, действуя в интересах Банка Москвы, во время войны в Украине активно торгует с российскими фирмами, пишет издание Eesti Päevaleht.
Как показывает расследование Eesti Päevaleht, спустя 11 лет после того, как Олег Смоли, действовавший в интересах Банка Москвы, был осужден за дачу взятки, консультационные фирмы продолжают вести бизнес с предприятиями, имеющими отношение к российскому госаппарату.