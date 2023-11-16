ФОТО и ВИДЕО | Родились в рубашке! Водитель, протаранивший торговый центр, едва не сбил людей с детской коляской

Как сообщил Департамент полиции и погранохраны, в среду, 15 ноября, в 23:49 произошла авария на улице Рийа в Тарту, где 40-летний мужчина на легковом автомобиле Volkswagen Transporter мчался на большой скорости по улице Рийа в стороны моста Раху, когда в определенный момент потерял контроль над управлением и, не доехав до моста, протаранил дорожное заграждение и врезался в стену дома на улице Соола.

В результате столкновения транспортное средство перевернулось, а спасателям пришлось вырезать водителя из салона. Прибывшие на место медики доставили его в больницу для проверки состояния здоровья.

Отмечается, что водитель был пристегнут и имеет права.

В отношении него начато производство в связи с причинением водителем моторно-транспортного средства материального ущерба.

Был ли водитель трезв, установит экспертиза.

При этом, как видно на записях камеры видеонаблюдения, автомобиль едет по дороге, ни разу не остановившись, даже на красный свет.

Едва не сбил людей с коляской

На записи с другой камеры наблюдения видно, что автомобиль, вылетая с дороги, едва не сбил двух взрослых людей, которые гуляли с детской коляской.

В том месте, где произошло ДТП, постоянно много пешеходов и велосипедистов. По данным полиции, ни один пешеход или велосипедист в данном инциденте не пострадал.

Вечером полиция сообщила, что водитель в результате аварии получил нетяжелые повреждения и был отпущен на домашнее лечение.

За период 2021-2023 годов за ним не числится ни одного нарушения Правил дорожного движения.

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