Зарегистрированная безработица в Эстонии растет восьмую неделю подряд

В SEB банке отметили, что в наиболее сложной ситуации находится деревообрабатывающая промышленность, и, вероятнее всего, там стоит ожидать еще больших сокращений рабочих мест.

По поводу других отраслей прогноз более оптимистичный, но на рынке труда по-прежнему есть нехватка специалистов, сообщила в среду „Актуальная камера“.

„В последние годы существовала проблема, что рабочие места есть, но нет людей. Можно сказать, что главной проблемой рынка труда в Эстонии является нехватка людей. Как следствие, в один момент экономика улучшится, но тогда некому будет нанимать людей. Вот почему многие предприятия все-таки хотят сохранить сотрудников и использовать, например, более длительные отпуска, а не сокращать“, - прокомментировал экономический аналитик SEB Михкель Нестор.

Данные Департамента статистики показывают значительный рост безработицы в годовом сравнении, отчасти потому, что в опрос также были включены беженцы из Украины. Как объяснила аналитик Департамента статистики Теа Васильева, 1 января 2023 года к данным прибавилось более 25 000 беженцев. В результате увеличилось число как работающих, так и безработных.

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