16.11.2023, 09:15
ВИДЕО | Маргус Цахкна о пророссийском ходе мыслей своего соперника Арко Окка: это не подходит Eesti 200, не подходит и Эстонии
Баллотирующийся на пост председателя партии Eesti 200 Маргус Цахкна критикует пророссийские высказывания своего соперника на предстоящих выборах лидера партии Арко Окка. Что касается поддержки партии Eesti 200, то он считает, что для реализации планов нужно время.
К примеру, член Eesti 200 и крупный спонсор Йоаким Хелениус призвал членов партии бойкотировать выборы председателя. В интервью ERR он прямо сказал, что Цахкна — это тот, чьи решения привели партию к кризису. В то же время он отметил, что Цахкна является хорошим министром иностранных дел, и заменять его в этой роли не надо.