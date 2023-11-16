ВИДЕО | Маргус Цахкна о пророссийском ходе мыслей своего соперника Арко Окка: это не подходит Eesti 200, не подходит и Эстонии

К примеру, член Eesti 200 и крупный спонсор Йоаким Хелениус призвал членов партии бойкотировать выборы председателя. В интервью ERR он прямо сказал, что Цахкна — это тот, чьи решения привели партию к кризису. В то же время он отметил, что Цахкна является хорошим министром иностранных дел, и заменять его в этой роли не надо.