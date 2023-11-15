Экономический прогноз: темпы роста заработной платы остаются высокими

Пока война между Израилем и ХАМАС оказывает ограниченное влияние на мировую экономику. Однако эскалация военных действий в регионе ударит по добыче нефти, что вновь приведёт к росту цен на энергоносители и ускорению инфляции. Дополнительным риском является война России в Украине, конца которой не видно. Хотя дальнейшего роста цен на природный газ не ожидается, риск ухудшения ситуации на энергетическом рынке и роста цен на сырьевые товары сохраняется.

В первые три квартала текущего года экономика Эстонии сократилась на 3% в годовом исчислении. Однако затянувшаяся рецессия постепенно отступает. Снижение налогов на продукцию (НСО и акцизов), отражающих объём товаров и услуг, проданных конечным потребителям, в постоянных ценах замедляется. Объёмы производства в обрабатывающей промышленности и объём розничной торговли продолжают резко снижаться, однако в третьем квартале это снижение стабилизировалось. В первом полугодии текущего года почти половина снижения валового внутреннего продукта (ВВП) была обусловлена падением производства энергии. Однако в третьем квартале падение производства энергии углубилось. Ухудшилась также уверенность во всех секторах экономики. Недостаточный спрос сдерживает деятельность 82% промышленных предприятий. Внешний спрос в ближайшей перспективе останется слабым, но в следующем году ожидается его постепенное улучшение. Однако это позволит эстонским компаниям добиться лишь скромного роста экспорта. Затраты на рабочую силу в обрабатывающей промышленности растут быстрее, чем производительность труда, и удельные затраты на рабочую силу в этом секторе быстро увеличиваются. В результате промышленные предприятия оценивают свою конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках как всё более слабую. Однако эта потеря конкурентоспособности может помешать восстановлению экспорта, когда внешний спрос начнет улучшаться. По нашим прогнозам, в этом году экономика Эстонии сократится на 2,5%, в следующем году рост составит всего 0,7%, а в следующем – 2,3%. Это означает, что ВВП достигнет своего предкризисного максимума не ранее начала 2026 года.