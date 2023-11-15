Кылварт об уходе Юферевой-Скуратовски: мне очень жаль, что она отказалась от своих принципов(18)
Бывшая центристка Мария Юферева-Скуратовски объявила о своем вступлении в Партию реформ. Председатель Центристской партии Михаил Кылварт сказал, что это решение совершенно не соответствует тому, что Юферева-Скуратовски говорила и обещала избирателям в прошлом.
Юферева-Скуратовски заявила Eesti Ekspress, что в Центристской партии ей больше не хватает содержательности, чувства доверия и перспективного видения, поэтому она решила покинуть партию.
„Я считаю, что нынешнюю эстонскую политику определяет Партия реформ. Об этом говорит и количество мест в Рийгикогу. Несмотря на непопулярные решения, именно у Партии реформ есть план, как навести порядок в финансах и дать экономике Эстонии новый рост“, - сказала Юферева-Скуратовски, объясняя свое решение присоединиться к реформистам.