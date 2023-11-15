Новости Эстонии
15.11.2023, 19:19

Кылварт об уходе Юферевой-Скуратовски: мне очень жаль, что она отказалась от своих принципов

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Процесс исхода из Центристской партии еще не окончен. В среду о своем уходе объявила Мария Юферева-Скуратовски.
Процесс исхода из Центристской партии еще не окончен. В среду о своем уходе объявила Мария Юферева-Скуратовски.
ФОТО: kollaaž | Delfi Meedia

Бывшая центристка Мария Юферева-Скуратовски объявила о своем вступлении в Партию реформ. Председатель Центристской партии Михаил Кылварт сказал, что это решение совершенно не соответствует тому, что Юферева-Скуратовски говорила и обещала избирателям в прошлом.

Юферева-Скуратовски заявила Eesti Ekspress, что в Центристской партии ей больше не хватает содержательности, чувства доверия и перспективного видения, поэтому она решила покинуть партию.

„Я считаю, что нынешнюю эстонскую политику определяет Партия реформ. Об этом говорит и количество мест в Рийгикогу. Несмотря на непопулярные решения, именно у Партии реформ есть план, как навести порядок в финансах и дать экономике Эстонии новый рост“, - сказала Юферева-Скуратовски, объясняя свое решение присоединиться к реформистам.

Председатель Центристской партии Михаил Кылварт выразил сожаление, что Юферева-Скуратовски отказалась от своих принципов.

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