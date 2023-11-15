Руководитель Eesti Gaas: ждать дешевой электроэнергии нет смысла

„Я не слишком оптимистичен в отношении того, что наше будущее и зеленая революция принесут нам сверхдешевые цены на энергоносители, скорее средние и довольно нестабильные“, – отметил Каазик на конференции „Tööstuse äriplaan 2024“.

Цены на энергоносители снизились с удручающе высокого уровня прошлого года: средняя стоимость электричества в 2023 году держалась на отметке ниже 100 евро за мегаватт-час, а цена на газ колебалась между 40 и 50 евро за мегаватт-час, отметил он.

Однако, по словам Каазика, согласно отраслевым прогнозам на ближайшие четыре года существенного падения цен не предвидится. „Электричество за 30 евро в три раза лучше, чем электричество за 90 евро, проще говоря. Проблема с электричеством за 30 евро в том, что его невозможно произвести“, – сказал он.

При этом, по словам Каазика, ясно, что альтернативы зеленой революции нет и что производители вынуждены развивать возобновляемую энергетику в Эстонии.

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