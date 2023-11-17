Повара в тюрьму, полицейские, спасатели и медики: читайте, какие вакансии сейчас открыты в Ида-Вирумаа и сколько вам готовы платить

В Ида-Вирумаа с вакансиями негусто, если вы не медик, которые (особенно врачи) сейчас требуются в каких-то неимоверных количествах. Кто-то из работодателей радует размером зарплаты, кто-то - не очень.
RusDelfi проанализировал открытые на данный момент вакансии, выяснил, сколько работодатели готовы платить, и взял комментарий у трех крупных работодателей региона.
На сайте CVKeskus.ee по состоянию на 15 ноября - 101 вакансия. Особенным разнообразием предложения работы не отличаются, а в лидеры по количеству предложений вырываются Ида-Вируская Центральная и Нарвская больницы. Первая нуждается в 20 работниках, в основном, это врачи. Вторая ищет 11 специалистов, среди них - специалист по коммуникации и социальный работник, остальные - медицинские специальности.
Руководитель по персоналу Ида-Вируской центральной больницы Юлле Политаев рассказала RusDelfi, что на данный момент Ида-Вируская центральная больница нуждается как в специалистах с медицинским образованием, так и в специалистах других областей.
„Сейчас у нас опубликовано 20 вакансий. Поиск специалистов осуществляется путем открытого конкурса. Большинство вакансий связано с врачебным делом, работу можем предложить и резидентам. Помимо врачей, больнице требуются и сестры: сестра анестезии, сестра в отделение интенсивной терапии, сестра в операционную, сестра душевного здоровья, сестра в отделение ортопедии. Несколько раз проводили конкурс на вакансию инженера медицинской техники, которого нам, к сожалению, найти не удалось. Специалистов этой области на рынке труда ничтожно мало. Что касается поиска специалистов без медицинского образования, то сейчас нам требуется, например, административный специалист в амбулаторное отделение психиатрии. В рабочие задачи этого специалиста входит планирование, координирование и подготовительная работа отделения.
Медицинского образования также не требуется на вакансию маркетингового ассистента в службу крови. От этого специалиста ожидаем администрирование базы данных доноров и популяризацию донорства крови. Наибольшее число кандидатов наблюдаем во время конкурсов на немедицинские вакансии, где не требуется высшего образования. Самая популярная вакансия – работник по обслуживанию клиентов в регистратуре“, – говорит Политаев. Она добавляет, что Ида-Вируская центральная больница - развивающаяся организация, и количество сотрудников с медицинским образованием постепенно увеличивается.
Руководитель канцелярии Нарвской больницы Дарья Давыдовская рассказала, что больница готова со дня принять ряд врачей и сестер. Это анестезиологи, врачи экстренной медицины, кардиолог, невролог, психиатр, врачи по внутренним болезням, сестры в отделение интенсивной терапии.
„Заполнить вакансии удается с трудом. Так, например, в Нарве остался один психиатр, и поиски нового психиатра идут безуспешно уже более полугода. Частично проблему помогают решать врачи из Украины. В этом году мы приняли на работу семейную пару врачей-хиругов, которым удалось за год выучить эстонский язык и подтвердить свою квалификацию в Эстонии“, - рассказала Давыдовская.
Представитель Нарвской больницы отметила, что для того, чтобы привлечь в регион врачей, необходимо инвестировать в развитие больниц. Молодые врачи хотят работать в современных условиях, на современной аппаратуре. Также одним из решений могли бы стать доплаты врачам по примеру учителей, приезжающих работать в регион. Необходимо новое арендное жилье, на которое новые врачи могли бы рассчитывать.
„В сентябре совместно с Тартуской высшей школой здравоохранения мы открыли обучение на сестру. Конкурс был 150 человек на 26 мест. Это значит, что интерес к профессии есть, и на государственном уровне надо искать возможности расширения обучения. Мы надеемся, что после обучения эти люди выберут местом работы именно Нарвскую больницу, но диплом они получат только через 3,5 года, а медиков не хватает уже сейчас“, - констатировала Дарья Давыдовская.
Ищут работников и Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны, и Восточный спасательный центр. В префектуру нужны шесть человек (следователь, патрульный полицейский, конторские работники). В Восточный спасательный центр - пять, все - спасатели в разные команды Ида-Вирумаа.
RusDelfi поинтересовался у Спасательного департамента, не связано ли это с увольнением спасателей из-за недостаточного уровня знания эстонского языка, и получил отрицательный ответ.
Руководитель коммуникационной службы Восточного спасательного центра Аннели Ооне рассказала, что должности вакантны по разным причинам: по инициативе работодателя один спасатель уволился со службы по состоянию здоровья, остальные ушли по собственной инициативе, некоторые ждали выхода на пенсию или пенсию по старости. „В этом году никого не уволили из-за плохого знания эстонского языка“, - подтвердила Ооне.
„Восточный спасательный центр в настоящее время ищет пятерых спасателей. Отобранные на эту должность кандидаты смогут начать обучение в Спасательном колледже Академии внутренней обороны в Вяйке-Маарья уже в январе. Кандидат должен учитывать, что работа в Спасательном департаменте означает спасение жизней. Именно поэтому мы ждем в наш коллектив людей, разделяющих наши ценности – готовность помочь, смелость, доверие. Чтобы стать спасателем, необходимо иметь среднее образование, водительские права (водительское удостоверение категории С будет плюсом!), владеть эстонским языком на уровне В1 и быть в хорошей физической форме (сдать физические тесты для подтверждения этого), быть готовым учиться на специальность спасателя и т. д.“, - рассказала Аннели Ооне.
Кто еще?
Зарплату медицинские учреждения, полиция и Спасательный департамент в общем доступе для соискателей не публикуют, это обговаривается на собеседовании.
Из тех предложений, что есть на данный момент, довольно высокую зарплату предлагают все-таки педагогам. Так, 2600 евро с надбавкой за преподавание на эстонском готовы платить учителю погружения в Нарвской Кесклиннаской школе. Еще одна педагогическая вакансия - в детский садик Кохтла-Ярве Muinasjutt требуется воспитатель.
MAXAUTO OÜ ищет в Нарву специалиста по продаже запчастей грузовых автомобилей и обещает 1600-3200 евро в месяц.
Три вакансии в Maxima, также без указания зарплаты. Две вакансии в отель Meresuu в Нарва-Йыэсуу - начальник смены и консультант в СПА. Зарплата весьма скромная, до 1000 евро в месяц.
В семейном центре Силламяэ медицинской сестре готовы платить 2000 евро. Нескольких специалистов, также без указания зарплаты, ищет Eesti Energia.
На завод HANZA Mechanics Narva AS в связи с расширением требуется 7 работников.
А Вируской тюрьме нужны повара: старшему повару готовы платить от 1800 евро, простому повару - от 1300 евро.
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