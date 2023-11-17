Повара в тюрьму, полицейские, спасатели и медики: читайте, какие вакансии сейчас открыты в Ида-Вирумаа и сколько вам готовы платить

Медицинского образования также не требуется на вакансию маркетингового ассистента в службу крови. От этого специалиста ожидаем администрирование базы данных доноров и популяризацию донорства крови. Наибольшее число кандидатов наблюдаем во время конкурсов на немедицинские вакансии, где не требуется высшего образования. Самая популярная вакансия – работник по обслуживанию клиентов в регистратуре“, – говорит Политаев. Она добавляет, что Ида-Вируская центральная больница - развивающаяся организация, и количество сотрудников с медицинским образованием постепенно увеличивается.

„Сейчас у нас опубликовано 20 вакансий. Поиск специалистов осуществляется путем открытого конкурса. Большинство вакансий связано с врачебным делом, работу можем предложить и резидентам. Помимо врачей, больнице требуются и сестры: сестра анестезии, сестра в отделение интенсивной терапии, сестра в операционную, сестра душевного здоровья, сестра в отделение ортопедии. Несколько раз проводили конкурс на вакансию инженера медицинской техники, которого нам, к сожалению, найти не удалось. Специалистов этой области на рынке труда ничтожно мало. Что касается поиска специалистов без медицинского образования, то сейчас нам требуется, например, административный специалист в амбулаторное отделение психиатрии. В рабочие задачи этого специалиста входит планирование, координирование и подготовительная работа отделения.

Руководитель по персоналу Ида-Вируской центральной больницы Юлле Политаев рассказала RusDelfi, что на данный момент Ида-Вируская центральная больница нуждается как в специалистах с медицинским образованием, так и в специалистах других областей.

На сайте CVKeskus.ee по состоянию на 15 ноября - 101 вакансия. Особенным разнообразием предложения работы не отличаются, а в лидеры по количеству предложений вырываются Ида-Вируская Центральная и Нарвская больницы. Первая нуждается в 20 работниках, в основном, это врачи. Вторая ищет 11 специалистов, среди них - специалист по коммуникации и социальный работник, остальные - медицинские специальности.

Руководитель канцелярии Нарвской больницы Дарья Давыдовская рассказала, что больница готова со дня принять ряд врачей и сестер. Это анестезиологи, врачи экстренной медицины, кардиолог, невролог, психиатр, врачи по внутренним болезням, сестры в отделение интенсивной терапии.

„Заполнить вакансии удается с трудом. Так, например, в Нарве остался один психиатр, и поиски нового психиатра идут безуспешно уже более полугода. Частично проблему помогают решать врачи из Украины. В этом году мы приняли на работу семейную пару врачей-хиругов, которым удалось за год выучить эстонский язык и подтвердить свою квалификацию в Эстонии“, - рассказала Давыдовская.

Представитель Нарвской больницы отметила, что для того, чтобы привлечь в регион врачей, необходимо инвестировать в развитие больниц. Молодые врачи хотят работать в современных условиях, на современной аппаратуре. Также одним из решений могли бы стать доплаты врачам по примеру учителей, приезжающих работать в регион. Необходимо новое арендное жилье, на которое новые врачи могли бы рассчитывать.

„В сентябре совместно с Тартуской высшей школой здравоохранения мы открыли обучение на сестру. Конкурс был 150 человек на 26 мест. Это значит, что интерес к профессии есть, и на государственном уровне надо искать возможности расширения обучения. Мы надеемся, что после обучения эти люди выберут местом работы именно Нарвскую больницу, но диплом они получат только через 3,5 года, а медиков не хватает уже сейчас“, - констатировала Дарья Давыдовская.

Ищут работников и Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны, и Восточный спасательный центр. В префектуру нужны шесть человек (следователь, патрульный полицейский, конторские работники). В Восточный спасательный центр - пять, все - спасатели в разные команды Ида-Вирумаа.

RusDelfi поинтересовался у Спасательного департамента, не связано ли это с увольнением спасателей из-за недостаточного уровня знания эстонского языка, и получил отрицательный ответ.