Основы безопасной езды – каждый третий водитель при остановке на шоссе включает неправильный свет фар, подвергая себя серьезной опасности

По словам Индрека Мадара, включение аварийной сигнализации здесь также не поможет, поскольку интенсивность ближнего света выше, чем у аварийных огней, из-за чего встречный водитель может не заметить мигающую аварийную сигнализацию.

„Если на остановленном автомобиле включен ближний свет, вы создаете ситуацию, когда вокруг вашего автомобиля существует темная зона. Другими словами, если вы откроете дверь и отойдете в сторону, встречный водитель вас не увидит, потому что фары вашего собственного автомобиля создают световую завесу, за которой ничего не видно, – отметил Мадар. – Учитывая, что скорость машины на шоссе, скорее всего, составляет 90 километров в час, это крайне опасная ситуация для пешехода – которым автоматически становится вышедший из машины человек“.

В рамках опроса, проведенного Norstat в сентябре и октябре, 6% людей, которые водят машину каждый день, ответили, что при остановке оставляют включенным только ближний свет. 28% добавляют к ближнему свету аварийную сигнализацию. Остальные, то есть 66% водителей, делают правильный выбор с точки зрения безопасности дорожного движения, то есть переключают ближний свет на габаритные огни и добавляют аварийную сигнализацию.

„Бывают разные причины, вынуждающие водителя остановить автомобиль на шоссе. Может, детям захотелось в туалет, и нужно срочно остановиться у леса, или водитель хочет устранить с дорожного полотна представляющий опасность посторонний объект наподобие ветки дерева, – описал ситуацию Индрек Мадар, помогавший составить вопросы исследования. – К сожалению, на дороге часто встречаются водители, которые при остановке транспортного средства оставляют включенным ближний свет либо ближний свет вместе аварийной световой сигнализацией, этим подвергая себя и других огромной опасности“.

По словам эксперта по дорожному движению и директора OÜ Autosõit Индрека Мадара, правильное использование световых приборов в осенне-зимний сезон – самый мрачный, с точки зрения дорожной безопасности, период – является, наряду с правильным выбором скоростного режима, важнейшим фактором безопасности дорожного движения.

„Дополнительная проблема, возникающая при остановке автомобиля с ближним светом фар, заключается в том, что, например, встречный водитель часто не осознает, что транспортное средство остановлено, и включает на своем автомобиле ближний свет – а если дальнего света хватает на 150 метров, то ближнего света – в три раза меньше, то есть на 45 метров“, - Мадар указал еще одну причину, почему при остановке необходимо переключать ближний свет на габаритные огни.

Участнику дорожного движения, заметившему стоящее на обочине транспортное средство с ближним светом фар, рекомендуется включить дальний свет и снизить скорость, поскольку рядом с припаркованным автомобилем на дороге могут находиться люди или препятствия.

По словам члена правления Сакуского пивоваренного завода Яана Хярмса, работники предприятия ежедневно проезжают по Эстонии сотни километров, и, к сожалению, из-за незнания в подобных случаях часто ставят под угрозу собственную жизнь и жизнь других участников движения.

„Все наши новые сотрудники, которым предоставляется служебный автомобиль, должны пройти обучение безопасному вождению, причем, чтобы напомнить людям о важных правилах, мы проводим такое обучение регулярно, – сказал Яан Хярмс. – Отзывы участников обучения показывают, что, хотя этот и другие основные принципы безопасности дорожного движения обсуждали в автошколе, это, вероятно, было слишком давно и люди многое забыли“.

Основываясь на наблюдениях сотрудников Сакуского пивоваренного завода, в качестве еще одной частой ошибки в использовании фар Хярмс указал на тот факт, что значительное количество водителей в темное время суток помимо дальнего света фар используют еще и противотуманные фары, которые никак не помогают самому водителю и только мешают встречному движению.