Основы безопасной езды – каждый третий водитель при остановке на шоссе включает неправильный свет фар, подвергая себя серьезной опасности
Исследование, проведенное недавно по заказу Сакуского пивоваренного завода социологической фирмой Norstat, показало, что каждый третий водитель в темное время суток при остановке автомобиля на обочине не переключается с ближнего света на габаритные (парковочные) огни, подвергая себя и других большой опасности, поскольку человек становится, по сути, невидимым для встречного движения, если покидает автомобиль при включенном ближнем свете.
По словам эксперта по дорожному движению и директора OÜ Autosõit Индрека Мадара, правильное использование световых приборов в осенне-зимний сезон – самый мрачный, с точки зрения дорожной безопасности, период – является, наряду с правильным выбором скоростного режима, важнейшим фактором безопасности дорожного движения.
„Бывают разные причины, вынуждающие водителя остановить автомобиль на шоссе. Может, детям захотелось в туалет, и нужно срочно остановиться у леса, или водитель хочет устранить с дорожного полотна представляющий опасность посторонний объект наподобие ветки дерева, – описал ситуацию Индрек Мадар, помогавший составить вопросы исследования. – К сожалению, на дороге часто встречаются водители, которые при остановке транспортного средства оставляют включенным ближний свет либо ближний свет вместе аварийной световой сигнализацией, этим подвергая себя и других огромной опасности“.
В рамках опроса, проведенного Norstat в сентябре и октябре, 6% людей, которые водят машину каждый день, ответили, что при остановке оставляют включенным только ближний свет. 28% добавляют к ближнему свету аварийную сигнализацию. Остальные, то есть 66% водителей, делают правильный выбор с точки зрения безопасности дорожного движения, то есть переключают ближний свет на габаритные огни и добавляют аварийную сигнализацию.
„Если на остановленном автомобиле включен ближний свет, вы создаете ситуацию, когда вокруг вашего автомобиля существует темная зона. Другими словами, если вы откроете дверь и отойдете в сторону, встречный водитель вас не увидит, потому что фары вашего собственного автомобиля создают световую завесу, за которой ничего не видно, – отметил Мадар. – Учитывая, что скорость машины на шоссе, скорее всего, составляет 90 километров в час, это крайне опасная ситуация для пешехода – которым автоматически становится вышедший из машины человек“.
По словам Индрека Мадара, включение аварийной сигнализации здесь также не поможет, поскольку интенсивность ближнего света выше, чем у аварийных огней, из-за чего встречный водитель может не заметить мигающую аварийную сигнализацию.
„Дополнительная проблема, возникающая при остановке автомобиля с ближним светом фар, заключается в том, что, например, встречный водитель часто не осознает, что транспортное средство остановлено, и включает на своем автомобиле ближний свет – а если дальнего света хватает на 150 метров, то ближнего света – в три раза меньше, то есть на 45 метров“, - Мадар указал еще одну причину, почему при остановке необходимо переключать ближний свет на габаритные огни.
Участнику дорожного движения, заметившему стоящее на обочине транспортное средство с ближним светом фар, рекомендуется включить дальний свет и снизить скорость, поскольку рядом с припаркованным автомобилем на дороге могут находиться люди или препятствия.
По словам члена правления Сакуского пивоваренного завода Яана Хярмса, работники предприятия ежедневно проезжают по Эстонии сотни километров, и, к сожалению, из-за незнания в подобных случаях часто ставят под угрозу собственную жизнь и жизнь других участников движения.
„Все наши новые сотрудники, которым предоставляется служебный автомобиль, должны пройти обучение безопасному вождению, причем, чтобы напомнить людям о важных правилах, мы проводим такое обучение регулярно, – сказал Яан Хярмс. – Отзывы участников обучения показывают, что, хотя этот и другие основные принципы безопасности дорожного движения обсуждали в автошколе, это, вероятно, было слишком давно и люди многое забыли“.
Основываясь на наблюдениях сотрудников Сакуского пивоваренного завода, в качестве еще одной частой ошибки в использовании фар Хярмс указал на тот факт, что значительное количество водителей в темное время суток помимо дальнего света фар используют еще и противотуманные фары, которые никак не помогают самому водителю и только мешают встречному движению.
В ходе опроса Norstat также было исследовано использование противотуманных фар и 8% водителей признались, что почти всегда используют противотуманные фары при движении за пределами населенного пункта. 50% используют противотуманные фары только при очень плохой видимости, а 42% не всегда используют противотуманные фары.
По словам Индрека Мадара, при использовании противотуманных фар есть две основные проблемы – с одной стороны, водитель обманывает сам себя, а с другой – ухудшается видимость для встречного транспорта.
„Световой луч противотуманной фары достигает всего лишь до 15 метров от автомобиля. Учитывая, что, например, при движении со скоростью 80 километров в час автомобиль за одну секунду – минимальное время реакции водителя – преодолевает 22 метра, противотуманные фары на этой скорости полезна лишь постольку, поскольку водителю лучше видно, с чем он сталкивается, – описал Мадар. – Правильно использовать противотуманные фары только в случае очень плохой видимости – в туман, дождь, метель. Противотуманные фары помогают на скорости до 50–60 километров в час“.
С другой стороны, неправильно используемые противотуманные фары мешают встречному транспорту. „Особенно в ситуации, когда дорожное покрытие мокрое, от дороги отражаются четыре дополнительных фары вместо двух, а это мешает глазам встречного водителя и, следовательно, снижает безопасность движения“, - добавил Мадар.
Задний противотуманный фонарь необходимо использовать при сильном дожде, тумане, а также при наличии на дороге пыли или летающего снега.
Опрос о привычках вождения проводился исследовательской фирмой Norstat в период с 26 сентября по 5 октября. Всего в опросе принял участие 1001 человек в возрасте от 18 до 74 лет.
Исследование было проведено по заказу Сакуского пивоваренного завода, одной из целей устойчивого развития которого является нулевая терпимость к безответственному употреблению алкоголя и повышение осведомленности о безопасности дорожного движения.
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