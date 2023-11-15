Новости Эстонии
15.11.2023, 17:17

Основы безопасной езды – каждый третий водитель при остановке на шоссе включает неправильный свет фар, подвергая себя серьезной опасности

 
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ФОТО: TERJE LEPP | Delfi Meedia

Исследование, проведенное недавно по заказу Сакуского пивоваренного завода социологической фирмой Norstat, показало, что каждый третий водитель в темное время суток при остановке автомобиля на обочине не переключается с ближнего света на габаритные (парковочные) огни, подвергая себя и других большой опасности, поскольку человек становится, по сути, невидимым для встречного движения, если покидает автомобиль при включенном ближнем свете.

По словам эксперта по дорожному движению и директора OÜ Autosõit Индрека Мадара, правильное использование световых приборов в осенне-зимний сезон – самый мрачный, с точки зрения дорожной безопасности, период – является, наряду с правильным выбором скоростного режима, важнейшим фактором безопасности дорожного движения.

„Бывают разные причины, вынуждающие водителя остановить автомобиль на шоссе. Может, детям захотелось в туалет, и нужно срочно остановиться у леса, или водитель хочет устранить с дорожного полотна представляющий опасность посторонний объект наподобие ветки дерева, – описал ситуацию Индрек Мадар, помогавший составить вопросы исследования. – К сожалению, на дороге часто встречаются водители, которые при остановке транспортного средства оставляют включенным ближний свет либо ближний свет вместе аварийной световой сигнализацией, этим подвергая себя и других огромной опасности“.

В рамках опроса, проведенного Norstat в сентябре и октябре, 6% людей, которые водят машину каждый день, ответили, что при остановке оставляют включенным только ближний свет. 28% добавляют к ближнему свету аварийную сигнализацию. Остальные, то есть 66% водителей, делают правильный выбор с точки зрения безопасности дорожного движения, то есть переключают ближний свет на габаритные огни и добавляют аварийную сигнализацию.

„Если на остановленном автомобиле включен ближний свет, вы создаете ситуацию, когда вокруг вашего автомобиля существует темная зона. Другими словами, если вы откроете дверь и отойдете в сторону, встречный водитель вас не увидит, потому что фары вашего собственного автомобиля создают световую завесу, за которой ничего не видно, – отметил Мадар. – Учитывая, что скорость машины на шоссе, скорее всего, составляет 90 километров в час, это крайне опасная ситуация для пешехода – которым автоматически становится вышедший из машины человек“.

По словам Индрека Мадара, включение аварийной сигнализации здесь также не поможет, поскольку интенсивность ближнего света выше, чем у аварийных огней, из-за чего встречный водитель может не заметить мигающую аварийную сигнализацию.

„Дополнительная проблема, возникающая при остановке автомобиля с ближним светом фар, заключается в том, что, например, встречный водитель часто не осознает, что транспортное средство остановлено, и включает на своем автомобиле ближний свет – а если дальнего света хватает на 150 метров, то ближнего света – в три раза меньше, то есть на 45 метров“, - Мадар указал еще одну причину, почему при остановке необходимо переключать ближний свет на габаритные огни.

Участнику дорожного движения, заметившему стоящее на обочине транспортное средство с ближним светом фар, рекомендуется включить дальний свет и снизить скорость, поскольку рядом с припаркованным автомобилем на дороге могут находиться люди или препятствия.

По словам члена правления Сакуского пивоваренного завода Яана Хярмса, работники предприятия ежедневно проезжают по Эстонии сотни километров, и, к сожалению, из-за незнания в подобных случаях часто ставят под угрозу собственную жизнь и жизнь других участников движения.

„Все наши новые сотрудники, которым предоставляется служебный автомобиль, должны пройти обучение безопасному вождению, причем, чтобы напомнить людям о важных правилах, мы проводим такое обучение регулярно, – сказал Яан Хярмс. – Отзывы участников обучения показывают, что, хотя этот и другие основные принципы безопасности дорожного движения обсуждали в автошколе, это, вероятно, было слишком давно и люди многое забыли“.

Основываясь на наблюдениях сотрудников Сакуского пивоваренного завода, в качестве еще одной частой ошибки в использовании фар Хярмс указал на тот факт, что значительное количество водителей в темное время суток помимо дальнего света фар используют еще и противотуманные фары, которые никак не помогают самому водителю и только мешают встречному движению.

В ходе опроса Norstat также было исследовано использование противотуманных фар и 8% водителей признались, что почти всегда используют противотуманные фары при движении за пределами населенного пункта. 50% используют противотуманные фары только при очень плохой видимости, а 42% не всегда используют противотуманные фары.

По словам Индрека Мадара, при использовании противотуманных фар есть две основные проблемы – с одной стороны, водитель обманывает сам себя, а с другой – ухудшается видимость для встречного транспорта.

„Световой луч противотуманной фары достигает всего лишь до 15 метров от автомобиля. Учитывая, что, например, при движении со скоростью 80 километров в час автомобиль за одну секунду – минимальное время реакции водителя – преодолевает 22 метра, противотуманные фары на этой скорости полезна лишь постольку, поскольку водителю лучше видно, с чем он сталкивается, – описал Мадар. – Правильно использовать противотуманные фары только в случае очень плохой видимости – в туман, дождь, метель. Противотуманные фары помогают на скорости до 50–60 километров в час“.

С другой стороны, неправильно используемые противотуманные фары мешают встречному транспорту. „Особенно в ситуации, когда дорожное покрытие мокрое, от дороги отражаются четыре дополнительных фары вместо двух, а это мешает глазам встречного водителя и, следовательно, снижает безопасность движения“, - добавил Мадар.

Задний противотуманный фонарь необходимо использовать при сильном дожде, тумане, а также при наличии на дороге пыли или летающего снега.

Опрос о привычках вождения проводился исследовательской фирмой Norstat в период с 26 сентября по 5 октября. Всего в опросе принял участие 1001 человек в возрасте от 18 до 74 лет.

Исследование было проведено по заказу Сакуского пивоваренного завода, одной из целей устойчивого развития которого является нулевая терпимость к безответственному употреблению алкоголя и повышение осведомленности о безопасности дорожного движения.

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