Открывается несколько участков улиц, перекрытых ранее из-за строительства трамвайных путей в Старый порт

С 16 ноября будут открыты для движения две полосы в обоих направлениях для пересечения перекрестка Нарва мнт–Лайкмаа–Хобуяама по Нарвскому шоссе. Поскольку на улицах Хобуяама и Лайкмаа продолжаются строительные работы, пешеходы пока не смогут пересекать перекресток по диагонали. Временный пешеходный переход между ТЦ Viru и Nordic Hotel Forum ликвидируют с открытием регулируемого перехода на перекрестке Нарвского шоссе, улиц Лайкмаа и Хобуяама.

На этой неделе начнется асфальтирование перекрестка улиц Гонсиори и Реймани, после окончания работ откроется выезд с ул. Реймани на улицу Гонсиори. Затем будет восстановлена обычная организация движения на улице Реймани и выезд с улицы Гонсиори на ул. Манеэжи.

На следующую неделю запланировано асфальтирование отрезка улицы Логи между ул. Румби и Садама, что позволит открыть на этом участке по одной полосе движения в обоих направлениях и восстановить обычную организацию движения по улице Садама.

В связи со строительством трамвайной линии в Старый порт автобусные маршруты 1, 2, 9, 11, 14, 15, 18, 18А, 20, 20А, 23, 29, 31, 34, 35, 38, 40, 42, 44, 46, 51, 55, 60, 63 и 66 по-прежнему направлены в объезд. С пятницы, 17 ноября, вновь откроется автобусная остановка „Хобуяама“, расположенная напротив ТЦ Foorum. Информацию о графике движения, маршрутах и остановках общественного транспорта можно найти на сайте transport.tallinn.ee .

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