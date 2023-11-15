В арестном доме в Нарве умер мужчина

Вчера около 16:30 в полицию поступило сообщение о том, что на скамейке в парке на улице Пяхклимяэ в Нарве лежит пьяный мужчина. „Поскольку мужчина находился в состоянии опьянения, не мог назвать свое имя и домашний адрес, а также не имел при себе документов, удостоверяющих личность, полиция решила доставить мужчину на вытрезвление“, - рассказал руководитель патрульной службы Нарвы Сильвер Пялсинг.

По его словам, пьяный мужчина был контактным и, по оценке чиновников, не нуждался в медицинском вмешательстве. „Если речь идет о пьяном человеке, мы всегда предпочитаем отвезти его домой, но поскольку мужчина не мог назвать свое имя, а документов не было, то приняли решение доставить человека на вытрезвление, чтобы обеспечить его безопасность“, - пояснил Пялсинг.

Когда мужчина находился в камере, его постоянно проверяли через смотровое окно и по системе видеонаблюдения. Незадолго до полуночи мужчина лег на спину, и чиновник пошел его проверить. Мужчина дышал и двигался. Через десять минут сотрудник решил еще раз проверить мужчину и увидел, что тот больше не дышит.

„Полицейские сразу же начали реанимировать мужчину и делали это до приезда скорой помощи. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь мужчине“, - сообщил Пялсинг.

Точная причина смерти устанавливается. Полиция в ходе служебной проверки проверит обстоятельства происшествия, а также действия должностных лиц по оценке и контролю за состоянием задержанного.

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